Thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trao biểu trưng 20 triệu đồng và quà Tết tặng Trung tâm Điều dưỡng người có công.

Hiện nay, Trung tâm đang trực tiếp chăm sóc, điều trị cho 28 thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên, quê tại thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hằng năm, Trung tâm còn điều dưỡng luân phiên hàng nghìn lượt người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã trao tặng 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa với mong muốn động viên, xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần, giúp các thương, bệnh binh nặng thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời giúp cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thăm hỏi, động viên các thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Được biết, những năm qua, hoạt động tri ân người có công luôn được Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao duy trì thường xuyên, nhất là vào các dịp lễ lớn của dân tộc nhằm nối tiếp truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện văn hóa và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Lê Hoàng