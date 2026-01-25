Chương trình tình nguyện “Xuân gắn kết - Tết yêu thương 2026”

Trong 2 ngày (24 và 25/1), Đội sinh viên tình nguyện (SVTN) Vĩnh Phúc thuộc Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Chương trình tình nguyện “Xuân gắn kết - Tết yêu thương 2026” tại xã Yên Lãng. Tham gia chương trình có 100 đội viên, cộng tác viên và đoàn viên, thanh niên xã Yên Lãng.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia, động viên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, kết nối những tấm lòng nhân ái của sinh viên, các tổ chức, cá nhân với cộng đồng. Đây cũng là dịp để đoàn viên, sinh viên tình nguyện trải nghiệm thực tế, bồi đắp tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng và tình yêu quê hương Phú Thọ.

Đoàn viên thanh niên dọn dẹp tại nghĩa trang liệt sĩ.

Trong chương trình, Đội sinh viên tình nguyện cùng các đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã; đền Yên Thiết; triển khai công trình “Đường cờ Thanh niên”... Cùng với đó là các hoạt động tình nguyện tại địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương”, giúp đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu hơn về giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời trao tặng những chiếc bánh chưng nghĩa tình đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng đã trao 55 suất quà, trong đó: 10 suất học bổng cho học sinh giỏi, 45 suất quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng, góp phần giúp bà con đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Đội sinh viên tình nguyện Vĩnh Phúc - Đại học Kinh tế quốc dân xây dựng công trình “Đường cờ Thanh niên”.

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và hoạt động đốt lửa trại đã tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa sinh viên tình nguyện với ĐVTN và Nhân dân địa phương.

Chương trình tình nguyện “Xuân gắn kết - Tết yêu thương 2026” với những chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Đội SVTN Vĩnh Phúc thuộc Đại học Kinh tế quốc dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Yên Lãng.

Dương Chung