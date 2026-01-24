Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”

Sáng 24/1, tại trụ sở Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Phú Thọ, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và khai mạc “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Đức Quảng trao biểu trưng kinh phí tặng quà Tết cho đại diện các đơn vị có đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích gần 29 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn để triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong đó, trao tặng 21.900 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1 triệu đồng/suất; tặng 15.000 vé xe cho đoàn viên, công nhân lao động ở xa về quê đón Tết, tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng; tặng 3.000 phiếu mua hàng “0 đồng”, trị giá hơn 1 tỷ đồng và 5.000 phiếu mua hàng giảm giá, trị giá 1,5 tỷ đồng cho các đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tặng quà cho 6.000 người lao động tại các doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức thăm, chúc Tết 30 đơn vị có công nhân lao động phải trực và làm việc trong dịp Tết.

Đại diện các ngân hàng trên địa bàn trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ tặng quà Tết cho đại diện các đơn vị có đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” được tổ chức từ ngày 24 - 25/1. Tham gia chợ Tết có 19 gian hàng của 17 doanh nghiệp với nhiều mặt hàng thiết yếu, hàng OCOP, nông sản, đặc sản địa phương... phục vụ đoàn viên, người lao động trong dịp Tết.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp tham gia “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” đã trao tặng 2.650 vé tham gia bốc thăm trúng thưởng cho các đoàn viên, công nhân lao động. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trao tặng quà Tết cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 175 triệu đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa cảm ơn các đoan vị, doanh nghiệp tham gia “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”.

Cùng với nhận phiếu mua hàng “0 đồng” và phiếu mua hàng giảm giá, các đoàn viên, công nhân lao động còn được mua sắm các hàng hóa, sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi từ các nhà cung cấp; đồng thời được tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết, bốc thăm trúng thưởng...

Các đại biểu trao quà Tết tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của tổ chức Công đoàn khi Tết đến, Xuân về. Thông qua các chương trình nhằm tạo cơ hội kết nối giữa tổ chức Công đoàn với cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Qua đó, góp phần nhân lên truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta; khích lệ, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Các đại biểu thực hiện lễ cắt băng khai mạc “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”.

Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến công nhân, người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Lê Hoàng