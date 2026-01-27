Phú Thọ 24h
Cấp phát hơn 1,38 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 27/1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cấp phát tiền cho các hộ hưởng lợi từ Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024” giai đoạn 2.

Quang cảnh chương trình.

Theo đó, 265 gia đình tại các xã Cẩm Khê, Sơn Lương được hỗ trợ phục hồi sinh kế, xây dựng nhà vệ sinh và mua bồn chứa nước sinh hoạt. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1,38 tỷ đồng, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Cụ thể, tại xã Sơn Lương tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho: 100 hộ với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; 55 hộ được hỗ trợ mua bồn chứa nước trị giá 3,5 triệu đồng/hộ và 35 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh với mức 10 triệu đồng/hộ.

Tại xã Cẩm Khê, tổng kinh phí hỗ trợ là 337,5 triệu đồng, trong đó 50 hộ được hỗ trợ sinh kế và 25 hộ được hỗ trợ mua bồn chứa nước. Việc cấp phát được tổ chức công khai, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Người dân nhận tiền hỗ trợ.

Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3 và hoàn lưu sau bão năm 2024” giai đoạn 2 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và là nguồn lực quan trọng đối với người dân trong giai đoạn chuyển tiếp từ cứu trợ khẩn cấp sang phục hồi bền vững.

Lê Nga - Hoài Vũ

