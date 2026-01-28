Nâng cao giá trị cây quế

Những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khuyến khích mở rộng diện tích trồng quế theo hướng tập trung, qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát triển bền vững.

Khai thác hiệu quả lợi thế diện tích đất lâm nghiệp lớn với trên 500 nghìn ha cùng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho cây quế sinh trưởng và phát triển, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương phát triển cây quế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Trọng tâm là hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, đồng thời áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm quế, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Người dân xã Tân Sơn chủ động ươm giống để mở rộng diện tích trồng quế.

Để thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích trồng quế, hình thành vùng sản xuất tập trung phục vụ xuất khẩu, tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và các địa phương chủ động, tranh thủ các nguồn vốn từ chính sách khuyến khích, phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng như các chương trình, dự án của Trung ương nhằm hỗ trợ mở rộng diện tích cây quế.

Cùng với đó, các chương trình, dự án phát triển sản xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị được xây dựng và triển khai đồng bộ; tăng cường liên kết, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại nhằm đảm bảo ổn định đầu vào, đầu ra cho các thành viên tham gia chuỗi.

Ngành Kiểm lâm tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng quế. Theo đó, tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, bảo đảm cung ứng nguồn giống quế có chất lượng; hướng dẫn người dân áp dụng đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc, khuyến cáo lựa chọn giống quế có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt.

Chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng đề án quy hoạch phát triển vùng trồng quế tập trung; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các cơ sở chế biến quế gắn với vùng nguyên liệu nhằm tăng cường liên kết, tạo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch đưa cây quế vào danh sách giống cây chuyển đổi sang rừng gỗ lớn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế rừng.

Tại các địa phương, nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo được ban hành và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận, khuyến khích người dân chủ động nguồn vốn đối ứng để mở rộng diện tích vùng trồng quế.

Xã Trung Sơn có hơn 4.000ha đất lâm nghiệp. Những năm qua, việc phát triển cây quế đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế đồi rừng, trong đó xác định cây quế là cây trồng chủ lực giai đoạn 2025-2030. Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng vùng quế tập trung, bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên rừng và nâng cao đời sống Nhân dân. Từ những diện tích trồng rải rác ban đầu, đến nay, toàn xã có trên 1.400 hộ trồng quế với tổng diện tích hơn 2.800ha. Cây quế đang giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế đồi rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, diện tích cây quế trên địa bàn tỉnh không ngừng gia tăng, đến nay, đạt trên 5.000ha, tăng hơn 1.300ha so với năm 2022, vượt chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Nhiều vùng trồng quế tập trung đã được hình thành tại các xã như: Trung Sơn, Tân Sơn, Thượng Long...

Người dân xã Trung Sơn chủ động chăm sóc, mở rộng diện tích cây quế.

Tuy nhiên, việc phát triển cây quế trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Dù diện tích tương đối lớn nhưng quy mô trồng tập trung từ 5ha trở lên còn ít, chủ yếu là trồng nhỏ lẻ, xen canh với các loại cây trồng khác. Việc canh tác quế phần lớn mang tính tự phát, chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật về mật độ trồng, chăm sóc, giống cây, dẫn đến sinh trưởng chậm, năng suất và chất lượng chưa cao. Sản phẩm quế sau khai thác hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái ngoài tỉnh nên thị trường tiêu thụ còn bấp bênh; cơ sở chế biến, tiêu thụ trong tỉnh còn ít, quy mô nhỏ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung phát triển toàn diện cây quế theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình, dự án phát triển sản xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Tăng cường liên kết, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại nhằm đảm bảo ổn định đầu vào, đầu ra cho người trồng quế.

Đồng thời xây dựng và hình thành chỉ dẫn địa lý “Quế Phú Thọ”, từng bước nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế từ cây quế, góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Lệ Oanh