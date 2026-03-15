Từ Nghị quyết đến thực tế

Từ bao đời nay, vùng phủ Ðoan được xem là thủ phủ của cây bưởi Phú Thọ. Nhờ cây bưởi, hàng ngàn hộ dân đã vươn lên khá giả, có của ăn của để. Ðể phát triển cây bưởi ổn định, bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao, HÐND tỉnh và HÐND huyện Ðoan Hùng (cũ) đã ban hành nhiều nghị quyết thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh bưởi Ðoan Hùng.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, ngành Nông nghiệp đã hỗ trợ gia đình anh Vũ Tiến Lực, xã Bằng Luân phát triển cây bưởi theo hướng hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh, từ năm 2022 đến nay, tỉnh Phú Thọ và huyện Đoan Hùng cũ đã hỗ trợ trên 20 tỷ đồng để phát triển cây bưởi và triển khai một số dự án khác như: Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng bưởi hàng hóa tập trung...

Hiện tổng diện tích vùng bưởi Đoan Hùng có 2.706,2ha (xã Bằng Luân 860ha, Tây Cốc 720ha, Chí Đám 543,2ha, Chân Mộng 427,8ha, Đoan Hùng 155,2ha), trong đó, diện tích bưởi thời kỳ kinh doanh đạt 2.421,6ha. Diện tích bưởi đặc sản Đoan Hùng là 652,1ha (bưởi Sửu 28,3ha, bưởi Bằng Luân 623,8ha), bưởi Diễn và các loại bưởi khác 2.054,1ha.

Toàn vùng có 325,65ha bưởi được cấp chứng nhận VietGAP; cấp và quản lý 49 mã số vùng trồng, với diện tích 1.007,82ha; sản phẩm bưởi Bằng Luân và bưởi Chí Đám đạt OCOP 4 sao và 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao (bưởi Vân Đồn, bưởi Minh Lương, bưởi Phúc Lai, bưởi Vân Du, bưởi Bằng Doãn, bưởi Phú Lâm). Năng suất bình quân đạt 138,9 tạ/ha, sản lượng đạt 33.628,1 tấn, giá trị ước đạt trên 300 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Song Toàn - Chủ tịch UBND xã Bằng Luân đánh giá: “Các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện Đoan Hùng trước đây về phát triển cây bưởi đã đi đúng, trúng nguyện vọng của người dân, nhận được sự đồng thuận cao, mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu nhằm nâng cao năng suất, mẫu mã, chất lượng, thực hiện các tiêu chuẩn nông nghiệp tốt, sản xuất theo hướng hữu cơ hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Không chỉ chú trọng vào bưởi ăn quả, người trồng bưởi và các HTX bưởi còn mạnh dạn đa dạng hóa sản phẩm như trà bưởi, mứt bưởi, rượu bưởi, tinh dầu hoa bưởi... góp phần nâng cao giá trị kinh tế.

Sau sáp nhập, các địa phương trọng điểm của vùng bưởi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, nhất là các hộ trồng và kinh doanh bưởi nhận thức rõ giá trị, uy tín của sản phẩm; từ đó nâng cao ý thức bảo vệ, phát triển thương hiệu bưởi Đoan Hùng. Đồng thời, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, chăm sóc; mở rộng vùng trồng theo quy mô hàng hóa, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh, địa phương.

Thời gian qua, người trồng bưởi và các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh bưởi trên địa bàn đặc biệt chú trọng việc áp dụng các quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, sản xuất theo hướng hữu cơ... đồng thời tiếp tục bảo vệ thương hiệu bưởi Đoan Hùng; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết từ trồng - bảo quản - chế biến - tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng trang trại, gia trại quy mô thích hợp.

Giai đoạn 2021-2026, Nghị quyết của HĐND huyện Đoan Hùng cũ đặc biệt chú trọng, khuyến khích hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đầu tư vào chế biến sâu. Trên địa bàn huyện Đoan Hùng cũ có 3 cơ sở và 1 công ty đã chế biến các sản phẩm từ bưởi như mứt vỏ bưởi đạt sản phẩm OCOP 3 sao, tinh dầu bưởi, chè bưởi, rượu bưởi... qua đó, giá trị kinh tế được nâng lên rõ rệt, lợi nhuận của các thành phần tham gia chuỗi tăng lên gấp 2 - 3 lần. Thu nhập bình quân khoảng 110 - 120 triệu đồng/ha/năm; đặc biệt, một số diện tích trồng bưởi Bằng Luân, bưởi Chí Đám đạt 400 - 650 triệu đồng/ha/năm.

Đầu tư chế biến sâu, đa dạng sản phẩm từ bưởi là một trong những nội dung được nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện Đoan Hùng (cũ) khuyến khích nhằm tăng giá trị kinh tế từ cây bưởi. (Trong ảnh: Sản phẩm mứt bưởi của HTX Bưởi và dịch vụ tổng hợp Vân Đồn, xã Chân Mộng).

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy xã Chí Đám cho biết: Trong vài thập niên tới, bưởi vẫn là một trong những loại cây trồng mũi nhọn của khu vực Đoan Hùng trước đây. Đối với xã Chí Đám, không chỉ trong Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, mà trong các Nghị quyết HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng sẽ đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm phát triển cây bưởi, tập trung vào những nhiệm vụ như: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển bưởi đặc sản; hỗ trợ thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu; mở rộng sản xuất theo hướng hữu cơ, tập trung, quy mô hàng hóa phục vụ mục tiêu xuất khẩu...

Để vùng bưởi Đoan Hùng tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững, các địa phương cần rà soát, quy hoạch lại vùng trồng bưởi Đoan Hùng theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp nhằm xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu; tăng tỷ lệ sản phẩm qua sơ chế, chế biến; khuyến khích cơ giới hóa trong chăm sóc, thu hoạch để giảm chi phí, nâng cao năng suất, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng tầm thương hiệu bưởi Đoan Hùng trên thị trường.

Quân Lâm