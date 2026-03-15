Phú Thọ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp từ lâu được xem là xương sống của nền kinh tế. Không có khởi nghiệp sẽ không hình thành nên các doanh nghiệp nhỏ và càng khó có những doanh nghiệp lớn mạnh trong tương lai. Vì vậy, muốn xây dựng một nền kinh tế năng động, bền vững, việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là yếu tố không thể xem nhẹ.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới được hình thành sau sáp nhập địa giới hành chính, câu chuyện khởi nghiệp càng trở nên có ý nghĩa quan trọng. Không gian phát triển kinh tế rộng hơn, quy mô thị trường lớn hơn, cơ hội đầu tư đa dạng hơn. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là không ít thách thức đối với những doanh nghiệp non trẻ.

Các sự kiện Techfest Quốc gia hay cấp tỉnh không chỉ giúp các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của tỉnh, năm 2025 toàn tỉnh có hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có hơn 4.500 doanh nghiệp thành lập mới. Con số này phản ánh xu hướng gia tăng mạnh mẽ của phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nhân và người lao động. Cùng với đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với GRDP năm 2025 tăng trên 10%; quy mô nền kinh tế đạt hơn 409 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng. Những kết quả này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện để các ý tưởng khởi nghiệp hình thành và phát triển.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn ngay từ giai đoạn đầu. Hạn chế về nguồn vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, khả năng tiếp cận thị trường còn yếu cũng như năng lực xây dựng thương hiệu chưa cao... là những trở ngại phổ biến khiến nhiều doanh nghiệp phát triển chậm, thậm chí không thể trụ vững sau vài năm hoạt động.

Bên cạnh những yếu tố khách quan, tư duy chủ quan của một bộ phận chủ doanh nghiệp cũng khiến hành trình khởi nghiệp trở nên gian nan hơn. Không ít người khởi nghiệp theo phong trào, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, chiến lược kinh doanh và lợi thế cạnh tranh. Khi thị trường biến động, những doanh nghiệp này dễ rơi vào tình trạng bị động, khó thích ứng.

Nhóm học sinh Trường THCS Định Trung (phường Vĩnh Yên) hào hứng giới thiệu dự án khởi nghiệp “AI - No Vape Life".

Nhận thức rõ những thách thức đó, những năm gần đây, tỉnh đã chú trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành trung ương cũng được triển khai nhằm từng bước hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Song song với đó, tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, gắn kết với mạng lưới khởi nghiệp của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Trên thực tế, nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên như các cuộc thi ý tưởng sáng tạo dành cho thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên; các chương trình đào tạo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và gọi vốn đầu tư. Thông qua các sự kiện kết nối khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp trẻ có cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp” của gia đình chị Nguyễn Minh Khai, thôn Quang Viễn, xã Yên Lãng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Một trong những mô hình hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả là chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp”. Thông qua sự phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và các doanh nghiệp, nhiều hội viên đã được hỗ trợ vốn, tư vấn kinh doanh và xây dựng mô hình sinh kế. Tiêu biểu như mô hình cửa hàng tiện lợi Vivamart Ngọc Khuyên của gia đình chị Nguyễn Minh Khai tại thôn Quang Viễn, xã Yên Lãng. Mô hình này được Công ty Viva Holdings hỗ trợ 150 triệu đồng kinh phí nhập hàng, thiết kế cửa hàng, tư vấn kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong vòng 3 năm.

Chị Nguyễn Minh Khai cho biết: “Với mong muốn khởi nghiệp từ mô hình cửa hàng tiện lợi, tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Hội LHPN tỉnh và Công ty cổ phần Tập đoàn Viva Holdings. Sự hỗ trợ này giúp tôi tự tin khởi nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống, làm giàu chính đáng".

Đến nay, tỉnh đã triển khai hàng trăm nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung vào các chương trình trọng điểm. Đồng thời, thúc đẩy các mô hình hỗ trợ và liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo tại các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh đang từng bước được định hình rõ nét, gắn kết với mạng lưới khởi nghiệp trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, quy tụ nhiều startup, chuyên gia và quỹ đầu tư. Nhiều hoạt động tìm kiếm, ươm mầm ý tưởng, sản phẩm và dự án đổi mới sáng tạo được tổ chức, khuyến khích các mô hình kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ và công nghệ.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi ý tưởng, tỉnh còn tích cực kết nối các startup với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua các sự kiện như Techfest quốc gia, Techfest vùng hay các diễn đàn khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp trẻ của tỉnh đã có cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Có thể thấy, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp không chỉ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập mà còn hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, khoa học công nghệ và các chương trình đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các quỹ đầu tư nhằm hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả.

Trong bối cảnh Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của riêng các doanh nghiệp trẻ mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.

Quang Nam