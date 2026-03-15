Thành công từ nghề may gia công

Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nhiều ngành nghề mới đã được hình thành, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tại xã Bản Nguyên, xưởng may gia công của Công ty TNHH Phát triển Anh Bích đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xưởng may gia công của Công ty TNHH Phát triển Anh Bích tại xã Bản Nguyên những ngày này rộn tiếng máy may, các công nhân khẩn trương hoàn thiện từng sản phẩm bao bì xuất khẩu theo đơn hàng. Từ cắt, may, ráp cho đến kiểm tra chất lượng, mọi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng.

Công nhân hoàn thiện sản phẩm bao bì xuất khẩu tại xưởng may của Công ty TNHH Phát triển Anh Bích.

Công ty TNHH Phát triển Anh Bích được thành lập năm 2017 với định hướng phát triển lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm bao bì xuất khẩu. Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng lớn, đồng thời tận dụng nguồn lao động dồi dào tại địa phương, năm 2020 công ty đã đầu tư mở xưởng may gia công bao bì xuất khẩu. Thời điểm mới đi vào hoạt động, xưởng chỉ có vài máy may cùng một số ít lao động. Tuy nhiên, nhờ từng bước mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo dựng uy tín với đối tác, quy mô sản xuất của công ty ngày càng được mở rộng.

Đến nay, công ty đã đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, 40 máy may hoạt động thường xuyên và mở thêm một xưởng sản xuất tại xã Thọ Văn, tạo thành hệ thống sản xuất ổn định, đáp ứng nhu cầu đơn hàng ngày càng tăng.

Hiện hai xưởng của công ty tạo việc làm cho hơn 50 lao động, chủ yếu là người dân trong khu vực với thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng, tùy theo năng suất lao động. Đây là mức thu nhập khá so với mặt bằng chung tại khu vực nông thôn, giúp nhiều gia đình cải thiện đáng kể đời sống.

Chị Nguyễn Thị Năm ở khu 12 Sơn Vi, xã Phùng Nguyên là một trong những công nhân gắn bó lâu năm với công ty. Chị cho biết: “Tôi làm việc tại công ty được 6 năm. Công việc ổn định, môi trường làm việc sạch sẽ, mỗi tháng thu nhập khoảng 8 triệu đồng, đủ để trang trải sinh hoạt và chăm lo cho gia đình. Điều tôi thấy thuận lợi nhất là được làm việc gần nhà".

Hiện nay, các xưởng may của công ty duy trì sản xuất ổn định với sản lượng khá lớn. Trung bình mỗi tháng, công ty sản xuất từ 15.000 - 20.000 chiếc bao bì loại lớn và khoảng 40.000 - 50.000 chiếc bao bì loại nhỏ phục vụ xuất khẩu. Các sản phẩm được gia công theo đơn đặt hàng của đối tác, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm.

Để đáp ứng tiến độ đơn hàng, công ty thường xuyên chú trọng nâng cao tay nghề cho công nhân, cải tiến quy trình sản xuất và đầu tư thêm máy móc, thiết bị. Nhờ vậy, năng suất lao động ngày càng được nâng cao, sản phẩm làm ra đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, công ty còn quan tâm đến đời sống của người lao động. Các chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương, thưởng, hỗ trợ khi gặp khó khăn đều được thực hiện đầy đủ, tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp.

Theo chị Nguyễn Thị Bích - Giám đốc công ty, thời gian tới công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực gia công, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, công ty cũng mong muốn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để có điều kiện mở rộng nhà xưởng, đầu tư công nghệ và phát triển sản xuất bền vững.

Mô hình may gia công của Công ty TNHH Phát triển Anh Bích tại xã Bản Nguyên được đánh giá là một hướng đi phù hợp, hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và từng bước thay đổi diện mạo kinh tế nông thôn.

Hoàng Hương