Công ty Cổ phần Hoàng Gia lấy người lao động làm trung tâm

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nông thôn phải đối mặt với không ít khó khăn về vốn, thị trường và công nghệ, Công ty Cổ phần Hoàng Gia, xã Thanh Ba đã từng bước khẳng định vị thế của mình bằng hướng đi bền vững, lấy người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với chiến lược đầu tư bài bản, chú trọng đổi mới công nghệ và xây dựng môi trường làm việc ổn định, doanh nghiệp không chỉ tạo ra những sản phẩm gạch chất lượng cao phục vụ thị trường mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hoàng Gia kiểm tra chất lượng sản phẩm gạch tuynel trước khi xuất xưởng.

Công ty Cổ phần Hoàng Gia là đơn vị chuyên sản xuất gạch tuynel với công suất thiết kế 30 triệu viên/năm. Ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã xác định mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc ổn định để người lao động gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, giống như nhiều doanh nghiệp mới thành lập khác, những năm đầu hoạt động, Công ty gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề kỹ thuật trong quá trình vận hành lò nung.

Do hệ thống lò ban đầu chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên việc sản xuất gạch không đạt hiệu quả như mong muốn, chất lượng sản phẩm chưa ổn định. Điều này khiến hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại, chi phí sản xuất tăng, năng suất thấp. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đầu tư sửa chữa, cải tạo toàn bộ hệ thống lò nung, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sau quá trình cải tạo, nâng cấp đồng bộ dây chuyền sản xuất gạch, công ty dần đi vào nền nếp, sản lượng và chất lượng sản phẩm được nâng lên. Những viên gạch tuynel mang thương hiệu Hoàng Gia không chỉ đáp ứng nhu cầu xây dựng trong tỉnh mà còn từng bước mở rộng ra các thị trường lân cận.

Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Công ty Cổ phần Hoàng Gia chính là việc mạnh dạn đầu tư công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, áp dụng quy trình sản xuất gạch bán dẻo. Nhằm nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật, công ty đã cử cán bộ, kỹ thuật viên tham gia các khóa học tập, tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại một số quốc gia có ngành sản xuất vật liệu xây dựng phát triển ở châu Âu.

Thông qua quá trình học hỏi này, doanh nghiệp từng bước áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, từ khâu xử lý nguyên liệu, tạo hình đến quá trình nung gạch, hầm sấy tuần hoàn khép kín. Đặc biệt công ty đầu tư hệ thống robot gắp gạch tự động và máy cắt viên của Nhật Bản tạo ra gạch mộc đồng nhất, không bị biến dạng theo kiểu thủ công.

Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, sản phẩm gạch tuynel của công ty có độ bền cao, màu sắc đồng đều, khả năng chịu lực tốt. Nổi bật là doanh nghiệp đã phát triển dòng gạch xây không trát có thành phần đá thạch anh trắng, tạo nên độ cứng chắc và tính thẩm mỹ cao cho công trình. Đây là loại gạch đang được nhiều chủ đầu tư và người dân lựa chọn bởi không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn giúp giảm chi phí hoàn thiện công trình.

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần Hoàng Gia cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Ngay từ khi đầu tư nhà máy, doanh nghiệp đã dành nguồn kinh phí lớn để xây dựng hệ thống xử lý môi trường đồng bộ. Khuôn viên nhà máy được trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan thoáng mát và góp phần giảm thiểu bụi trong khu vực sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty lắp đặt hệ thống phun nước tại các khu vực vận chuyển nguyên liệu và bãi chứa nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường. Các khâu sản xuất cũng được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo khí thải và tiếng ồn trong giới hạn cho phép. Việc đầu tư cho môi trường không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động.

Đến nay, tổng quy mô đầu tư của Công ty Cổ phần Hoàng Gia cho hệ thống nhà xưởng, máy móc, thiết bị gần 80 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng.

Hiện nay, Công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 60 lao động địa phương. Thu nhập bình quân đạt từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương, công nhân còn được hưởng các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ca và các chính sách phúc lợi khác theo quy định. Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định, người lao động chính là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, trong quá trình sản xuất, công ty luôn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn lao động, tạo môi trường thân thiện để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài. Các khu vực làm việc được bố trí hợp lý, đảm bảo thông thoáng, hạn chế tối đa những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Công nhân Công ty vận hành dây chuyền sản xuất gạch tuynel.

Nhờ định hướng phát triển đúng đắn, những năm gần đây, sản phẩm gạch tuynel của Công ty Cổ phần Hoàng Gia ngày càng được thị trường đón nhận. Các đối tác xây dựng đánh giá cao chất lượng gạch của doanh nghiệp. Sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty mà còn góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc tạo việc làm cho lao động nông thôn đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, giảm tình trạng lao động phải đi làm ăn xa.

Thời gian tới, Công ty Cổ phần Hoàng Gia tiếp tục định hướng mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các dòng gạch xây dựng phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao trình độ quản lý và duy trì các giải pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Với phương châm phát triển bền vững, lấy người lao động làm trung tâm, Công ty Cổ phần Hoàng Gia đang từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp năng động tại địa phương. Những viên gạch được sản xuất từ dây chuyền hiện đại không chỉ góp phần xây dựng nên những công trình vững chắc mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, nỗ lực vươn lên của một doanh nghiệp trẻ trên vùng đất Thanh Ba.

Hoàng Hương