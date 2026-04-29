Công bố công khai Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc I

Chiều 29/4, UBND xã Nguyệt Đức phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức công bố công khai Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc I và trao hồ sơ quy hoạch cho đại diện địa phương để phục vụ công tác quản lý, triển khai dự án.

Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao hồ sơ quy hoạch khu công nghiệp cho đại diện UBND xã Nguyệt Đức.

Theo quy hoạch được công bố, Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc I có quy mô 235,24ha trên địa bàn hai xã Xuân Lãng và Nguyệt Đức (xã Xuân Lãng hơn 201ha, xã Nguyệt Đức khoảng 33,5ha). Khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, phía Bắc giáp đường Nam Khu công nghiệp Bình Xuyên, phía Đông giáp sông Cà Lồ và tuyến giao thông liên xã, tạo lợi thế kết nối hạ tầng, giao thương, thu hút đầu tư.

Vị trí và kết nối vùng của Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc I.

Theo định hướng quy hoạch, đây là khu công nghiệp hỗ trợ đa ngành được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh hiện đại gắn với các tiêu chí bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Việc quy hoạch đồng bộ được kỳ vọng tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững.

Khu công nghiệp ưu tiên thu hút các nhóm ngành có giá trị gia tăng cao như sản xuất, lắp ráp ô tô; điện tử; cơ khí chế tạo; da giày; công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao, cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ mà tỉnh đang tập trung thúc đẩy, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Việc công bố công khai quy hoạch không chỉ bảo đảm minh bạch trong quản lý đất đai và quy hoạch xây dựng mà còn giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ thông tin về định hướng phát triển khu công nghiệp, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và sớm đưa Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc I vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm và động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Thuý Hường