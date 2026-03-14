Tín dụng chính sách - Nguồn lực bền bỉ hỗ trợ Mai Châu vươn lên

Trong bối cảnh bộ máy mới được củng cố và quy mô xã mở rộng, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là một “điểm tựa” để người dân xã vùng cao Mai Châu tiếp cận vốn với điều kiện ưu đãi. Đây là nguồn lực quan trọng hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng nhỏ, góp phần tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân và thay đổi diện mạo nông thôn.

Gia đình ông Khà Văn Thiểu ở xóm Xô trước đây thuộc hộ nghèo. Năm 2020, gia đình ông được vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Đến năm 2025 khi vươn lên thoát nghèo, gia đình ông tiếp tục mạnh dạn vay vốn chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 100 triệu đồng để đầu tư nuôi bò và trồng rừng. Đến nay, đàn bò phát triển lên 6 con.

Ông Thiểu chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi loay hoay với mấy nương ngô, cuộc sống khá chật vật. Từ khi vay vốn tín dụng chính sách đầu tư mua bò sinh sản và phân bón chất lượng, năng suất tăng lên, thu nhập ổn định hơn. Đây là đòn bẩy giúp gia đình tôi vững bước trên con đường thoát nghèo.”

Tâm sự của ông Thiểu cũng là câu chuyện của nhiều hộ dân nơi vùng cao. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, các gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập bền vững. Ngoài chăn nuôi truyền thống, nhiều hộ sử dụng vốn tín dụng chính sách để khởi nghiệp với các mô hình như du lịch homestay và dịch vụ cộng đồng, góp phần tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương, giúp tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Mai Châu kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng.

Bà Khà Thị Phượng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Mai Châu cho biết: “Năm 2025, đơn vị ưu tiên giải ngân các chương trình trọng điểm như sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể để hướng dẫn, giám sát việc sử dụng vốn nhằm đảm bảo dòng vốn được sử dụng đúng mục tiêu, mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ vay. Tín dụng chính sách không chỉ là vốn mà còn là niềm tin, giúp người dân mạnh dạn đầu tư, tự tin hơn vào tương lai.”

Thông qua 56 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc 4 tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã đã giúp 2.647 khách hàng được tiếp cận vốn ưu đãi, với tổng dư nợ 127.611 triệu đồng. Trong đó, 602 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; 450 hộ vay ưu đãi hộ nghèo theo Nghị định số 78/NĐ-CP; 779 hộ được vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 537 hộ được vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn...

Qua đánh giá, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, trả gốc và lãi đúng hạn, không để lãi tồn, tỷ lệ nợ quá hạn thấp (0,003% trên tổng dư nợ).

Ông Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu nhấn mạnh: “Nguồn vốn tín dụng chính sách là trụ cột quan trọng trong chiến lược giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các tổ chức nhận ủy thác để đưa vốn đến đúng tay người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống người dân đạt kết quả tích cực. Hết năm 2025, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã đạt trên 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,72%.”

Với sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, chính sách tín dụng xã hội và nỗ lực của người dân, Mai Châu đang từng bước chuyển mình, từ vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành cộng đồng năng động với những giá trị kinh tế mới. Bên cạnh tái cơ cấu hành chính, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân đang là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được xem như “chìa khóa” mở ra cơ hội phát triển bền vững cho Mai Châu sau sáp nhập.

Đinh Thắng