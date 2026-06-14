Lai Đồng chủ động phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Xác định chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Lai Đồng không chỉ tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất mà còn chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi và phát triển chăn nuôi bền vững.

Gia đình anh Nguyễn Đức Tuân ở khu Đồng Than là một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu của xã. Hơn 10 năm trước, anh bắt đầu nuôi gà thả đồi với quy mô khoảng 6.000 con/lứa. Năm đầu tiên, do thiếu kinh nghiệm chăm sóc và phòng bệnh, việc chăn nuôi chưa mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, bằng việc chủ động tìm hiểu kiến thức qua sách báo, học hỏi từ các hộ chăn nuôi lâu năm và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, trung bình mỗi năm gia đình anh xuất ra thị trường khoảng 10.000 con gà thịt, mang lại thu nhập trên 1,5 tỷ đồng.

Anh Tuân cho biết: “Trong chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh là yếu tố quyết định thành công. Vì vậy, gia đình luôn thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo đúng độ tuổi và chủng loại. So với chăn nuôi khép kín, nuôi gà thả đồi có lợi nhuận cao hơn vì bớt được chi phí thức ăn, sức đề kháng của gà cũng khỏe hơn, không dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Nhân viên Trung tâm dịch vụ công xã Lai Đồng thực hiện khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã.

Hiện tổng đàn vật nuôi của xã Lai Đồng có gần 4.100 con trâu, bò; trên 3.600 con lợn và khoảng 100 nghìn con gia cầm các loại. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh các ổ dịch nguy hiểm.

Cùng với công tác tiêm phòng, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ, tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và duy trì phát triển chăn nuôi bền vững.

Từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai nhiều mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao như: nuôi vịt suối thương phẩm quy mô 2.500 con, doanh thu dự kiến khoảng 480 triệu đồng; nuôi gà nhiều cựa 3.500 con, doanh thu dự kiến 1,54 tỷ đồng; nuôi gà đen thương phẩm trên 6.000 con, doanh thu dự kiến 2,64 tỷ đồng; nuôi cá tầm thương phẩm trên 15.000 con, doanh thu dự kiến hơn 6,4 tỷ đồng...Bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển chăn nuôi, xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật qua địa bàn.

Đầu tháng 6 vừa qua, từ nguồn tin do người dân cung cấp và qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một xe vận chuyển 29 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và tai xanh vào địa bàn xã. UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành tiêu hủy số lợn mắc bệnh, lập biên bản xử lý vi phạm và tổ chức khử trùng, tiêu độc khu vực liên quan nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Các hộ chăn nuôi ở xã Lai Đồng chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Lai Đồng cho biết: Phát triển chăn nuôi tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới. Để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao, cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Bên cạnh đó, xã khuyến khích cán bộ, đảng viên tiên phong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình chăn nuôi hiệu quả để người dân học tập, nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Quân Lâm