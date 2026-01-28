Ứng dụng phẫu thuật nội soi tại Lạc Việt:

Bước đột phá trong điều trị ít xâm lấn - Phục hồi nhanh

Phẫu thuật nội soi còn được gọi là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Đây là phương pháp phẫu thuật sử dụng các vết rạch rất nhỏ trên cơ thể, thay vì đường mổ dài như trong phẫu thuật mở truyền thống. Thông qua các vết rạch này, bác sĩ đưa ống nội soi và các dụng cụ chuyên dụng vào để quan sát và xử lý tổn thương bên trong cơ thể. Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, kỹ thuật phẫu thuật nội soi đã và đang được triển khai thường quy, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian hồi phục và mang lại sự an tâm cho người bệnh.

So với mổ mở, phẫu thuật nội soi mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: Ít đau sau mổ; giảm chảy máu; thời gian hồi phục nhanh; thời gian nằm viện ngắn; vết mổ nhỏ, nhanh lành, đảm bảo tính thẩm mỹ; giảm nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng sau mổ.

Chính những lợi ích này đã giúp phẫu thuật nội soi trở thành lựa chọn hàng đầu trong điều trị nhiều bệnh lý tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Khi nào người bệnh có thể sinh hoạt bình thường? Với các tiểu phẫu, người bệnh có thể sinh hoạt gần như bình thường sau 1 - 2 ngày. Với các phẫu thuật phức tạp hơn, bác sĩ sẽ tư vấn thời gian nghỉ ngơi phù hợp và khuyến cáo tránh vận động mạnh để đảm bảo an toàn.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1960, xã Vĩnh An, Phú Thọ).

Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau dữ dội vùng bụng dưới. Sau khi thăm khám tại một phòng khám tư gần nhà, được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định nhập viện phẫu thuật, gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để điều trị.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi, ít xâm lấn, giúp giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau 2 ngày phẫu thuật, vết mổ nhỏ, nhanh khô, sức khỏe bệnh nhân ổn định và cải thiện rõ rệt.

Chia sẻ sau điều trị, bà Nguyễn Thị Phương cho biết: “Trước khi vào viện, tôi đau bụng dưới rất dữ dội. Sau mổ chỉ vài ngày, vết mổ nhỏ, người thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Tôi rất yên tâm vì luôn được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc tận tình. Xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt”.

Với định hướng không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đang từng bước ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật nội soi tiên tiến, mang lại hiệu quả điều trị cao, an toàn, giúp người bệnh phục hồi nhanh, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng toàn diện, bền vững.

Ngọc Lan, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt