Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Việt Trì, Phú Thọ, Âu Cơ và xã Lâm Thao

Chiều 4/3, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các phường: Việt Trì, Phú Thọ, Âu Cơ và xã Lâm Thao.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu cùng các đại biểu kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu phường Việt Trì.

Kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử, đồng chí Bùi Minh Châu ghi nhận sự chủ động của các địa phương. Đồng chí nhấn mạnh: Ngày bầu cử đang đến gần, Ủy ban bầu cử các xã, phường cần chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bầu cử cho tổ bầu cử, đặc biệt là quy trình kiểm phiếu, lập biên bản, xử lý tình huống phát sinh, không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử và quá trình kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, cập nhật chính xác biến động cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

Đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị: Ủy ban bầu cử các xã, phường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, đảm bảo công bằng, dân chủ giữa các ứng cử viên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu, xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng chí lưu ý các địa phương phải hoàn thành việc phát thẻ cử tri đúng thời hạn, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Mạnh Cường – Trung Kiên