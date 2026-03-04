Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức

Chiều 4/3, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 4; Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức.

Theo báo cáo, đến nay xã Yên Lạc và xã Nguyệt Đức đã triển khai các nhiệm vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là về quyền, nghĩa vụ của cử tri, các mốc thời gian quan trọng của quy trình bầu cử.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Nguyệt Đức.

Nhấn mạnh thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị 2 xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội nghị giao ban về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định, quy trình bầu cử tại cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các tồn tại. Bảo đảm công tác hậu cần, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ cuộc bầu cử. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bầu cử theo yêu cầu của Ủy ban Bầu cử tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Yên Lạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử 2 xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.

Lưu Trường - Đặng Thưởng


Lưu Trường - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Đại biểu HĐND bầu cử đại biểu Quốc hội Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Lạc Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Nhiệm kỳ Đức ủy viên Quy định
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long