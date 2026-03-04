Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức

{title}
Chiều 4/3, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 4; Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức.
Theo báo cáo, đến nay xã Yên Lạc và xã Nguyệt Đức đã triển khai các nhiệm vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, quy định của pháp luật.
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là về quyền, nghĩa vụ của cử tri, các mốc thời gian quan trọng của quy trình bầu cử.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Nguyệt Đức.
Nhấn mạnh thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị 2 xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội nghị giao ban về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định, quy trình bầu cử tại cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các tồn tại. Bảo đảm công tác hậu cần, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện phục vụ cuộc bầu cử. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bầu cử theo yêu cầu của Ủy ban Bầu cử tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Yên Lạc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử 2 xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.
Lưu Trường - Đặng Thưởng
