Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cẩm Khê

Ngày 4/3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Cẩm Khê.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử khu Minh Tân, xã Cẩm Khê.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban Bầu cử xã Cẩm Khê đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng tiến độ quy định, đảm bảo trang trọng, dễ tiếp cận.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Cẩm Khê, tính đến ngày 4/3/2026, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định. Ủy ban bầu cử xã được thành lập gồm 17 thành viên, cùng các tiểu ban, ban bầu cử và 32 tổ bầu cử tại 32 khu vực bỏ phiếu thuộc 5 đơn vị bầu cử.

Công tác hiệp thương được thực hiện đúng quy trình, trong đó đã lập danh sách chính thức 39 người ứng cử để bầu 24 đại biểu HĐND xã. Việc lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đầy đủ; đồng thời triển khai số hóa danh sách cử tri bằng mã QR để tạo thuận lợi cho việc tra cứu thông tin.

Các điều kiện phục vụ bầu cử như hòm phiếu, con dấu, tài liệu, thẻ cử tri, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự cũng được triển khai chặt chẽ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã Cẩm Khê trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy trình, tiến độ theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bùi Văn Quang nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, vì vậy xã cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử.

Đồng chí đề nghị Ủy ban Bầu cử xã thực hiện tốt việc quản lý, cập nhật danh sách cử tri; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 3, khu Tân Thành.

Đồng chí Bùi Văn Quang cũng lưu ý địa phương cần chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy Dệt Regent Việt Nam tại Cụm công nghiệp Sông Thao, xã Cẩm Khê. Dự án có tổng vốn đầu tư 4.140 tỷ đồng (tương đương 180 triệu USD); công suất thiết kế 98 triệu mét vải/năm; mục tiêu sản xuất các sản phẩm vải dệt kim, dệt thoi, vải sợi nhân tạo và hoàn thiện các sản phẩm dệt bao gồm nhuộm, giặt, in, thêu... Dự án được kỳ vọng sẽ tạo việc làm ổn định cho nguồn lao động, đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Đức Anh