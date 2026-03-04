Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lở đất làm nhiều người thiệt mạng và mất tích ở CHDC Congo

Vụ lở đất xảy ra tại khu mỏ Rubaya thuộc tỉnh North Kivu là nguồn cung coltan quan trọng của thế giới và do nhóm vũ trang M23 kiểm soát từ năm 2024.

Lở đất làm nhiều người thiệt mạng và mất tích ở CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, những trận mưa lớn đã dẫn đến vụ sạt lở đất tại khu mỏ Rubaya ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong ngày 3/3, khiến nhiều người bị đất đá vùi lấp.

Theo số liệu sơ bộ, vụ lở đất làm ít nhất 7 nạn nhân thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đang chờ xác nhận con số thương vong chính thức.

Khu mỏ Rubaya thuộc tỉnh North Kivu là nguồn cung coltan quan trọng của thế giới và do nhóm vũ trang M23 kiểm soát từ năm 2024.

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, ít nhất 200 thợ mỏ đã thiệt mạng khi nhiều hầm mỏ khai thác coltan bị sập tại đây. Truyền thông địa phương còn cho rằng số người chết có thể vượt quá 400, chưa kể những nạn nhân vẫn mất tích.

Coltan là loại quặng màu đen để sản xuất tantalum - kim loại hiếm được sử dụng trong lĩnh vực chế tạo các thiết bị điện tử công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và động cơ máy bay.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, riêng khu mỏ Rubaya chiếm khoảng 15% nguồn cung Coltan toàn cầu.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Cộng hòa Dân chủ Congo Mất tích Chdc congo Kiểm soát Điện thoại thông minh Thế giới người thiệt mạng Thiết bị điện tử Liên hợp quốc Công nghệ cao
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long