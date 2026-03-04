Lở đất làm nhiều người thiệt mạng và mất tích ở CHDC Congo

{title}
{publish}
{head}
Vụ lở đất xảy ra tại khu mỏ Rubaya thuộc tỉnh North Kivu là nguồn cung coltan quan trọng của thế giới và do nhóm vũ trang M23 kiểm soát từ năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, những trận mưa lớn đã dẫn đến vụ sạt lở đất tại khu mỏ Rubaya ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong ngày 3/3, khiến nhiều người bị đất đá vùi lấp.
Theo số liệu sơ bộ, vụ lở đất làm ít nhất 7 nạn nhân thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đang chờ xác nhận con số thương vong chính thức.
Khu mỏ Rubaya thuộc tỉnh North Kivu là nguồn cung coltan quan trọng của thế giới và do nhóm vũ trang M23 kiểm soát từ năm 2024.
Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, ít nhất 200 thợ mỏ đã thiệt mạng khi nhiều hầm mỏ khai thác coltan bị sập tại đây. Truyền thông địa phương còn cho rằng số người chết có thể vượt quá 400, chưa kể những nạn nhân vẫn mất tích.
Coltan là loại quặng màu đen để sản xuất tantalum - kim loại hiếm được sử dụng trong lĩnh vực chế tạo các thiết bị điện tử công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và động cơ máy bay.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, riêng khu mỏ Rubaya chiếm khoảng 15% nguồn cung Coltan toàn cầu.
Theo nhandan.vn
Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn...
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát.
Iran bắn hạ UAV Hermes 900 công nghệ tối tân của Israel tại Ahvaz, Khamaneh, Tabriz. Đây là đòn giáng mạnh vào công nghệ trinh sát vượt trội của Tel Aviv, khiến dư luận đặt câu...
Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch đang “vượt tiến độ dự kiến,” dù trước đó ông ước tính cuộc chiến có thể kéo dài khoảng 4 hoặc 5 tuần, thậm chí “có khả năng lâu hơn.”
Venezuela thông báo sẽ kích hoạt ít nhất 9 đường bay mới và tái lập nhiều tuyến bay quốc tế tới châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh, đánh dấu bước tái kết nối hàng không sau thời gian...
Một công dân Trung Quốc đang ở Tehran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột quân sự gần đây. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh việc...
Hiện có hơn 500 trường học ở bảy tỉnh, thành phố của Trung Quốc tham gia thí điểm xây dựng trường học chú trọng nâng cao sức khỏe của học sinh thay vì ưu tiên điểm số để giải...