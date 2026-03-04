Lở đất làm nhiều người thiệt mạng và mất tích ở CHDC Congo

Vụ lở đất xảy ra tại khu mỏ Rubaya thuộc tỉnh North Kivu là nguồn cung coltan quan trọng của thế giới và do nhóm vũ trang M23 kiểm soát từ năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, những trận mưa lớn đã dẫn đến vụ sạt lở đất tại khu mỏ Rubaya ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong ngày 3/3, khiến nhiều người bị đất đá vùi lấp.

Theo số liệu sơ bộ, vụ lở đất làm ít nhất 7 nạn nhân thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Cơ quan chức năng địa phương đang chờ xác nhận con số thương vong chính thức.

Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, ít nhất 200 thợ mỏ đã thiệt mạng khi nhiều hầm mỏ khai thác coltan bị sập tại đây. Truyền thông địa phương còn cho rằng số người chết có thể vượt quá 400, chưa kể những nạn nhân vẫn mất tích.

Coltan là loại quặng màu đen để sản xuất tantalum - kim loại hiếm được sử dụng trong lĩnh vực chế tạo các thiết bị điện tử công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và động cơ máy bay.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, riêng khu mỏ Rubaya chiếm khoảng 15% nguồn cung Coltan toàn cầu.

