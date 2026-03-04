Trung Quốc và Ấn Độ nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 3/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Gideon Saar.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các điểm nóng quốc tế và khu vực thông qua đối thoại và tham vấn.

Tất cả các bên nên tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và kiềm chế việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn cam kết thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ đã đạt được những tiến triển đáng kể, bao gồm cả việc giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Israel.

Tuy nhiên, tiến trình này đã bị gián đoạn bởi hành động quân sự. Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc phản đối bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Israel và Mỹ nhằm vào Iran.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trung Quốc luôn duy trì lập trường công bằng và khách quan về vấn đề Trung Đông. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy giảm leo thang”, ông Vương Nghị khẳng định.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong những ngày qua, Bộ trưởng Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với các ngoại trưởng Nga, Iran, Pháp và Oman, nêu rõ lập trường của Trung Quốc và tích cực kêu gọi hòa bình cũng như ngăn ngừa xung đột.

Cùng ngày 3/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Quốc vương Oman Haitham bin Tarik và Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công vào hai quốc gia này trong bối cảnh leo thang xung đột tại Tây Á.

Trong các cuộc điện đàm, ông Modi cũng thảo luận với hai nhà lãnh đạo về phúc lợi và an ninh của cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống tại đây.

Các cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc tấn công phối hợp do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran, trong đó lãnh đạo tối cao của quốc gia Hồi giáo này, Ali Khamenei, đã bị sát hại.

Để đáp trả, Iran đã sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công vào các căn cứ quân sự của Israel và Mỹ quanh vùng Vịnh, cũng như vào các trung tâm kinh doanh và hàng không toàn cầu Dubai và Doha.

Trong hai ngày qua, Thủ tướng Modi đã điện đàm với Quốc vương Bahrain và Thái tử Saudi Arabia (Arập Xêút), lên án các vụ tấn công gần đây vào hai nước này, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ, khẳng định Ấn Độ sát cánh cùng người dân hai nước trong thời điểm khó khăn này.

Thủ tướng Modi cũng điện đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II và bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình đang diễn biến phức tạp trong khu vực. Ông Modi cũng điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Nguồn TTXVN