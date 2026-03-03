Xung đột tại Trung Đông: Mỹ bác bỏ quan ngại về cuộc chiến “không hồi kết”

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch đang “vượt tiến độ dự kiến,” dù trước đó ông ước tính cuộc chiến có thể kéo dài khoảng 4 hoặc 5 tuần, thậm chí “có khả năng lâu hơn.”

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran, ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 2/3 bác bỏ những quan ngại về một cuộc chiến “không hồi kết” với Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích, do Mỹ phối hợp với Israel tiến hành, đã bước sang ngày thứ ba, đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth khẳng định chiến dịch nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là khởi đầu của một “sứ mệnh mang tính quyết định, có sức răn đe mạnh mẽ và rõ ràng,” không phải một cuộc can dự vô thời hạn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết quân đội Mỹ đã thiết lập được “ưu thế trên không cục bộ.”

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố chiến dịch đang “vượt tiến độ dự kiến,” dù trước đó ông ước tính cuộc chiến có thể kéo dài khoảng 4 hoặc 5 tuần, thậm chí “có khả năng lâu hơn.”

Theo Tổng thống Mỹ, các mục tiêu của chiến dịch bao gồm ngăn chặn Iran phát triển tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran.

Ông tuyên bố: “Các chiến dịch quân sự sẽ chỉ dừng lại khi mọi mục tiêu được hoàn thành”, song thừa nhận có thể có thêm thương vong trước khi xung đột kết thúc.

Diễn biến thực địa cho thấy mức độ căng thẳng đang gia tăng. Iran tiếp tục phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu tại Israel, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để đáp trả các cuộc tấn công khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng cuối tuần qua.

Israel đồng thời mở rộng chiến dịch sang Beirut (Liban) sau khi bị lực lượng Hezbollah tấn công.

Phía Mỹ xác nhận đã có những tổn thất đầu tiên. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận thêm 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đưa tổng số binh sỹ Mỹ tử trận lên 6 người.

Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chìm 11 tàu hải quân Iran và phá hủy phần lớn cơ sở hải quân của nước này trong một đợt tấn công riêng biệt. Ngoài ra, 3 máy bay chiến đấu Mỹ gặp nạn tại Kuwait, nghi do sự cố nhầm lẫn hỏa lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh chiến dịch mang tên “Epic Fury” có nguy cơ kéo dài, các chuyên gia cho biết Washington đang xem xét khả năng điều chuyển thêm khí tài quân sự từ Hàn Quốc sang Trung Đông nếu cần tăng cường năng lực phòng thủ và trinh sát.

Những hệ thống có thể được điều động gồm Patriot, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và máy bay không người lái MQ-9 Reaper đang đồn trú tại căn cứ không quân Gunsan.

Trước đây, Mỹ từng luân phiên triển khai một số khẩu đội Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông trong chiến dịch “Midnight Hammer” và đã đưa trở lại vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, nếu chiến dịch hiện nay vượt quá khung thời gian 4–5 tuần như dự báo, Washington có thể tiếp tục huy động nguồn lực từ Đông Bắc Á.

Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết khoảng 150 tên lửa THAAD đã được sử dụng trong “cuộc chiến 12 ngày” năm ngoái, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nếu xung đột kéo dài.

Phía Hàn Quốc khẳng định mọi quyết định liên quan đến lực lượng Mỹ đồn trú đều phải được tham vấn song phương, bảo đảm không ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã điện đàm với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, tái khẳng định tính vững chắc của liên minh song phương trong bối cảnh môi trường an ninh biến động nhanh.

Song song với các động thái quân sự, ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Mỹ ra khuyến cáo khẩn, hối thúc công dân “ngay lập tức" rời khỏi hầu hết các quốc gia Trung Đông, bao gồm Ai Cập và nhiều nước vùng Vịnh, bằng các phương tiện thương mại sẵn có.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách lãnh sự Mora Namdar đã công bố danh sách 14 quốc gia thuộc diện cảnh báo công dân phải sơ tán, nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết để tránh những rủi ro nghiêm trọng có thể xảy ra.

Những diễn biến dồn dập trong vài ngày qua cho thấy xung đột Mỹ – Iran không chỉ là một chiến dịch quân sự giới hạn, mà đang tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng về an ninh, năng lượng và địa chính trị toàn cầu, với cục diện vẫn hết sức khó lường.

