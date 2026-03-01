Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các vụ tấn công nhằm vào Iran, cảnh báo hành động quân sự ở Trung Đông có thể gây ra những hậu quả khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi cho một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được tại khu vực bất ổn nhất thế giới. Người đứng đầu Liên hợp quốc hối thúc cộng đồng quốc tế “làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa”.

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc cần phải kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế nhằm xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, đồng thời luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế phải luôn được tôn trọng. Ông Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan lập tức trở lại bàn đàm phán.

Tại cuộc họp, Đại sứ và đại diện ngoại giao của các nước thành viên Hội đồng Bảo an, các quốc gia Trung Đông đã cập nhật tình hình và phát biểu lập trường của mình. Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont cho biết Tổng thống nước này Emmanuel Macron đã yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập phiên họp khẩn cấp đặc biệt ngày 28/2. Ông Bonnafont kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và khẳng định tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết cho an ninh lâu dài tại khu vực này và trên thế giới.

Đại sứ Trung Quốc Phó Công đánh giá các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là “trắng trợn”, đồng thời lên án mọi hành động sử dụng vũ lực để giải quyết các xung đột quốc tế. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của Iran và các nước trong khu vực khác phải được tôn trọng. Về phần mình, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily A. Nebenzia đã mạnh mẽ lên án các vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, gọi đây là “một hành động gây hấn vũ trang vô cớ nữa nhằm vào một nước thành viên Liên hợp quốc độc lập và có chủ quyền”.

Nguồn TTXVN