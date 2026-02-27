Mỹ cảnh báo thuế quan có thể vượt 15% do các cuộc điều tra pháp lý

Đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer cho biết chính quyền sẽ chuyển trọng tâm sang các công cụ pháp lý như Điều khoản 301 nhằm vào các hành vi thương mại không hợp pháp.

Cảng hàng hóa Long Beach, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia có thể tăng lên 15% hoặc cao hơn.

Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jameson Greer đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành các cuộc điều tra về hoạt động thương mại không công bằng, sau phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 20/2 vừa qua vô hiệu hóa một phần chính sách thuế quan trước đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Mornings With Maria của Fox Business, Đại diện thương mại Mỹ Greer cho biết chính quyền sẽ chuyển trọng tâm sang các công cụ pháp lý như Điều khoản 301 nhằm vào các hành vi thương mại không hợp pháp, trong đó có việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng và tình trạng dư thừa công suất công nghiệp gây tràn ngập thị trường Mỹ.

Ông Greer giải thích rằng Điều khoản 301 cho phép Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) điều tra từng quốc gia trên cơ sở riêng biệt.

Ông cho biết nhiều trường hợp đã được xác định, trong đó có những nước sử dụng lao động cưỡng bức và duy trì công suất sản xuất vượt quá nhu cầu thực tế, từ đó xuất khẩu ồ ạt sang Mỹ.

Theo ông Greer, tiến trình điều tra sẽ bao gồm việc tiếp nhận ý kiến công chúng, tổ chức điều trần và tham khảo ý kiến các bên liên hệ. Sau đó, văn phòng của ông sẽ đệ trình báo cáo kết quả.

Nếu các quốc gia không tuân thủ các khuyến nghị được nêu ra, họ có thể phải đối diện mức thuế quan cao hơn, thậm chí vượt quá 15%.

Ông Greer nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cưỡng chế thi hành các thỏa thuận thương mại đã đạt được trong năm qua.

Ông khẳng định đây là những thỏa thuận thực chất với các cam kết cụ thể nhằm thay đổi thực tế thương mại bất công, và Mỹ phải bảo đảm các quốc gia liên quan thực hiện đúng cam kết.

Đối với Trung Quốc, ông Greer cho biết Mỹ thường xuyên thảo luận về vấn đề dư thừa công suất với Bắc Kinh, nhưng không kỳ vọng quốc gia này sẽ giải quyết triệt để.

Thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc hiện dao động từ 35-50% tùy sản phẩm, phù hợp với các thỏa thuận trước đó và sẽ tiếp tục được duy trì.

Ông Greer cũng xác nhận rằng mức thuế toàn cầu 10% do Tổng thống Trump áp dụng ban đầu theo Điều khoản 122 của Đạo luật Thuế quan có hiệu lực tối đa 150 ngày, được xem như cầu nối sang chính sách mới theo Điều khoản 301.

Ngoài ra, Điều khoản 338 của Đạo luật Thuế quan 1930 vẫn còn hiệu lực và có thể cho phép áp thuế lên đến 50% đối với các quốc gia có hành vi phân biệt đối xử với Mỹ.

Bên cạnh Điều khoản 301, USTR cũng tập trung vào các cuộc điều tra theo Điều khoản 232 liên quan đến an ninh quốc gia và các ngành công nghiệp chiến lược.

Ông Greer khẳng định các công cụ này đã từng đứng vững trước sự xét duyệt pháp lý trong quá khứ và sẽ tiếp tục như vậy.

Theo nhandan.vn