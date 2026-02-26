Quốc tế
Trung Quốc và Đức củng cố quan hệ kinh tế song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định luôn coi trọng quan hệ song phương và sẵn sàng làm việc cùng nhà lãnh đạo Đức để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 25/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/2, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Đức đã hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương trước những áp lực từ thuế quan toàn cầu của Mỹ.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định luôn coi trọng quan hệ song phương và sẵn sàng làm việc cùng nhà lãnh đạo Đức để đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định việc phát triển quan hệ giữa hai nước vừa là cơ hội, vừa là trọng trách lớn, khi Đức và Trung Quốc đều nằm trong số những quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới.

Trước đó, Thủ tướng Friedrich Merz đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Lý Cường, trong đó nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh việc coi trọng duy trì và làm sâu sắc quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong năm ngoái, trên tinh thần bảo đảm hợp tác công bằng và trao đổi cởi mở.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường kêu gọi hai bên tăng cường niềm tin hợp tác, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu đang bị xáo trộn.

Ông cũng nêu rõ hợp tác giữa Trung Quốc và Đức là giải pháp tối ưu cho việc giải quyết rủi ro và rằng con đường phát triển là lựa chọn duy nhất để cả hai nước đảm bảo an ninh.

Ngoài hợp tác kinh tế, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như cuộc xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Đức là nhà lãnh đạo châu Âu mới nhất đến thăm Trung Quốc, sau Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 12/2025 và Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tháng 1 vừa qua. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Merz kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.

Tháp tùng Thủ tướng Đức là phái đoàn gồm 30 doanh nghiệp, trong đó có Volkswagen và BMW.

Trong một phát biểu sau các cuộc hội đàm, ông Merz cho biết Trung Quốc sẽ mua thêm 120 máy bay của hãng Airbus.

