Ông Rob Jetten trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan

{title}
{publish}
{head}
Chính phủ Hà Lan mới, với Thủ tướng trẻ nhất lịch sử là ông Rob Jetten, đã tuyên thệ nhậm chức sau chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử sớm.
Lãnh đạo đảng Dân chủ 66 của Hà Lan Rob Jetten trong cuộc họp báo sau cuộc tổng tuyển cử ở La Hay, ngày 3/11/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo AFP, ngày 23/2, Chính phủ mới của Hà Lan đã tuyên thệ nhậm chức và ông Rob Jetten thuộc đảng Dân chủ 66 (D66) đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử.
Ông Jetten đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử hồi tháng 10, vượt lên vào phút chót để đánh bại đảng cực hữu Freedom Party (PVV) do chính trị gia nổi tiếng với quan điểm cứng rắn Geert Wilders lãnh đạo, với cách biệt sít sao.
Cuộc bầu cử sớm được tổ chức sau khi PVV rút khỏi liên minh cầm quyền trước đó, vốn chỉ tồn tại trong 11 tháng.
Đảng D66 của ông Jetten đã liên minh với đảng Trung hữu (CDA) và đảng Tự do (VVD) để thành lập chính phủ liên minh, nhưng chỉ có 66 ghế, thiếu 9 ghế để đạt đa số trong Quốc hội.
Sau chiến thắng bầu cử, ông Jetten tuyên bố có thể đánh bại các phong trào dân túy “nếu vận động tranh cử với một thông điệp tích cực cho đất nước.”
Trong bản cương lĩnh công bố tháng 1, ba đảng D66, CDA và VVD cam kết ủng hộ hoàn toàn Ukraine và khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ cam kết chi tiêu quốc phòng với NATO.
Theo Vietnam+
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng việc phát triển lực lượng hạt nhân của Liên bang Nga hiện là một “ưu tiên tuyệt đối”, sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối...
Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư, ca ngợi sự cải thiện nhanh chóng khả năng răn đe chiến tranh dựa trên hạt nhân của đất nước dưới sự...
Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan tiếp tục leo thang sau khi Islamabad tiến hành loạt vụ không kích xuyên biên giới vào rạng sáng 22/2, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Tối 21/2 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%.
Trọng tâm rộng lớn của hội nghị cùng với những lời hứa mơ hồ được đưa ra tại các hội nghị trước đó ở Pháp, Hàn Quốc và Anh, sẽ khiến việc đưa ra các cam kết cụ thể tại Hội nghị...
Các khoản hoàn trả tiềm năng cho một loạt các công ty sẽ là khoản thuế quan mà chính phủ đã thu kể từ khi Tổng thống Trump áp đặt thuế mà không có sự cho phép của Quốc hội.
Trong cuộc họp báo ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định sẽ thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) với phiên...