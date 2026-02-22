Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Pakistan không kích Afghanistan gây thương vong lớn

Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan tiếp tục leo thang sau khi Islamabad tiến hành loạt vụ không kích xuyên biên giới vào rạng sáng 22/2, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Pakistan không kích Afghanistan gây thương vong lớn

Một công trình ở Kabul (Afghanistan) bị phá hủy sau khi trúng không kích của máy bay chiến đấu Pakistan, ngày 16/10/2025. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid cáo buộc Pakistan “ném bom vào dân thường” tại 2 tỉnh Nangarhar và Paktika. Trong số hàng chục người thiệt mạng và bị thương, có nhiều phụ nữ, trẻ em. Một nguồn tin an ninh cho biết, chỉ riêng tại quận Bihsud thuộc tỉnh Nangarhar, ít nhất 17 người không qua khỏi khi một ngôi nhà bị trúng bom. Trong số này có 12 trẻ em và thiếu niên.

Phía Pakistan xác nhận đã không kích 7 địa điểm dọc biên giới khi nhằm mục tiêu vào các nhóm phiến quân như Taliban Pakistan (TTP) và nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan tuyên bố đây là hành động đáp trả sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Islamabad 2 tuần trước khiến 40 người thiệt mạng và vụ tấn công ngày 21/2 tại khu vực Tây Bắc nước này.

Islamabad khẳng định đã nhiều lần yêu cầu nhưng chính quyền Taliban vẫn không ngăn chặn các nhóm phiến quân sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Pakistan. Ngược lại, Kabul bác bỏ mọi cáo buộc và lên án các cuộc không kích.

Đây là đợt đụng độ đẫm máu nhất kể từ cuộc giao tranh biên giới vào tháng 10 năm ngoái khiến trên 70 người thiệt mạng. Dù Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực làm trung gian hòa giải thông qua các vòng đàm phán tại Doha và Istanbul, nhưng một thỏa thuận hòa bình bền vững vẫn chưa được thiết lập do bất đồng sâu sắc về vấn đề an ninh giữa hai nước.

Theo baotintuc.vn


Theo baotintuc.vn

 Từ khóa: Pakistan Afghanistan Bộ thông tin và truyền thông người thiệt mạng Người phát ngôn chính phủ Thương vong Bị thương Nhóm phiến quân Căng thẳng Nhà nước hồi giáo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên

Khai mạc Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên
2026-02-20 09:10:00

Yonhap ngày 20-2 đưa tin, Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 19-2. Đây được xem là sự kiện chính trị lớn nhất của Triều Tiên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long