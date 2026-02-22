Pakistan không kích Afghanistan gây thương vong lớn

{title}
{publish}
{head}
Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan tiếp tục leo thang sau khi Islamabad tiến hành loạt vụ không kích xuyên biên giới vào rạng sáng 22/2, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Một công trình ở Kabul (Afghanistan) bị phá hủy sau khi trúng không kích của máy bay chiến đấu Pakistan, ngày 16/10/2025. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN
Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid cáo buộc Pakistan “ném bom vào dân thường” tại 2 tỉnh Nangarhar và Paktika. Trong số hàng chục người thiệt mạng và bị thương, có nhiều phụ nữ, trẻ em. Một nguồn tin an ninh cho biết, chỉ riêng tại quận Bihsud thuộc tỉnh Nangarhar, ít nhất 17 người không qua khỏi khi một ngôi nhà bị trúng bom. Trong số này có 12 trẻ em và thiếu niên.
Phía Pakistan xác nhận đã không kích 7 địa điểm dọc biên giới khi nhằm mục tiêu vào các nhóm phiến quân như Taliban Pakistan (TTP) và nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bộ Thông tin và Truyền thông Pakistan tuyên bố đây là hành động đáp trả sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Islamabad 2 tuần trước khiến 40 người thiệt mạng và vụ tấn công ngày 21/2 tại khu vực Tây Bắc nước này.
Islamabad khẳng định đã nhiều lần yêu cầu nhưng chính quyền Taliban vẫn không ngăn chặn các nhóm phiến quân sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Pakistan. Ngược lại, Kabul bác bỏ mọi cáo buộc và lên án các cuộc không kích.
Đây là đợt đụng độ đẫm máu nhất kể từ cuộc giao tranh biên giới vào tháng 10 năm ngoái khiến trên 70 người thiệt mạng. Dù Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực làm trung gian hòa giải thông qua các vòng đàm phán tại Doha và Istanbul, nhưng một thỏa thuận hòa bình bền vững vẫn chưa được thiết lập do bất đồng sâu sắc về vấn đề an ninh giữa hai nước.
Theo baotintuc.vn
Tối 21/2 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%.
Trọng tâm rộng lớn của hội nghị cùng với những lời hứa mơ hồ được đưa ra tại các hội nghị trước đó ở Pháp, Hàn Quốc và Anh, sẽ khiến việc đưa ra các cam kết cụ thể tại Hội nghị...
Các khoản hoàn trả tiềm năng cho một loạt các công ty sẽ là khoản thuế quan mà chính phủ đã thu kể từ khi Tổng thống Trump áp đặt thuế mà không có sự cho phép của Quốc hội.
Trong cuộc họp báo ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định sẽ thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) với phiên...
Nhà Trắng sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để tạm thời áp mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sau phán quyết của Tòa án Tối cao.
Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) 2026 diễn ra tại Paris (Cộng hòa Pháp) trong hai ngày 18 và 19/2 đã chính thức thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành quốc...
Yonhap ngày 20-2 đưa tin, Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 19-2. Đây được xem là sự kiện chính trị lớn nhất của Triều Tiên...