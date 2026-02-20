Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của IEA

Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) 2026 diễn ra tại Paris (Cộng hòa Pháp) trong hai ngày 18 và 19/2 đã chính thức thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của IEA.

Đại sứ Trịnh Đức Hải phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh quyết định của IEA là minh chứng rõ nét, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm cao của Việt Nam trong hành trình chuyển dịch năng lượng và hành động vì khí hậu toàn cầu.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, việc gia nhập IEA đặc biệt quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định với mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn chung trong việc xây dựng một tổ chức năng lượng toàn cầu thực thụ - nơi phản ánh đúng các xu hướng năng lượng mới nổi và cân bằng lợi ích giữa các nước thành viên và nước liên kết.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, Việt Nam đã sẵn sàng và sẽ đóng góp một cách chủ động, tích cực vào các cuộc đối thoại năng lượng toàn cầu.

Đại sứ Trịnh Đức Hải gặp Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc Điều hành IEA.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc Điều hành IEA khẳng định các nước thành viên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Việt Nam, hướng tới hệ thống năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững và giá cả hợp lý.

Tiến sĩ Fatih Birol nhấn mạnh rằng Việt Nam, quốc gia hơn 100 triệu dân với tiềm năng điện mặt trời, thủy điện, khí đốt cùng triển vọng điện hạt nhân sắp tới, sẽ trở thành thành viên liên kết quan trọng của IEA.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào các đối thoại năng lượng toàn cầu, cùng xây dựng một tương lai năng lượng an toàn, bền vững và thịnh vượng.

Đại sứ Trịnh Đức Hải gặp các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng IEA 2026 diễn ra tại Paris các ngày 18 và 19/2. Đây là sự kiện quy mô lớn quy tụ gần 60 Bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia thành viên và liên kết. Hội nghị cũng đồng thời có sự tham gia đối thoại của hàng chục CEO từ các tập đoàn năng lượng và công nghệ hàng đầu thế giới như EDF, TotalEnergies, Shell...

Hội nghị nhằm thống nhất các định hướng chiến lược giúp tăng cường an ninh năng lượng trong kỷ nguyên điện khí hóa, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra an toàn, bền vững và hợp lý về chi phí cho tất cả các quốc gia.

Tại Hội nghị lần này, IEA chính thức công nhận Colombia trở thành thành viên thứ 33, khởi động quy trình gia nhập để Brazil trở thành thành viên chính thức, đồng thời thông báo Ấn Độ bước vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình gia nhập thành viên chính thức.

IEA không chỉ là một tổ chức quốc tế uy tín mà còn là diễn đàn then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch bền vững. Việc trở thành Quốc gia liên kết giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn với các nguồn lực, phân tích chính sách và kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa năng lượng.

