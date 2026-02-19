Thúc đẩy giải pháp cho hòa bình bền vững tại Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: GETTY IMAGES

Khu vực Trung Đông những năm gần đây tiếp tục là một trong những điểm nóng phức tạp và dai dẳng, với các cuộc xung đột vũ trang kéo dài, nhất là xung đột giữa Israel và Palestine. Kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza tháng 10/2023, Kế hoạch Hòa bình và Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất được xem là sáng kiến khả thi nhất, tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán tiến tới chấm dứt xung đột, hướng đến giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.

Những hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo, kinh tế và an ninh khu vực Trung Đông, đặc biệt kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza tháng 10/2023 tiếp tục làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế.

Dù được triển khai với quy mô lớn, các nỗ lực hòa giải và can dự quốc tế vẫn chưa hình thành được một cơ chế hiệu quả và bền vững, đủ khả năng vừa thúc đẩy chấm dứt xung đột, vừa tổ chức công cuộc tái thiết hậu chiến theo hướng toàn diện và lâu dài.

Trong bối cảnh đó, cuối tháng 9/2025, gần hai năm sau cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Kế hoạch Hòa bình gồm 20 điểm. Ngày 9/10/2025, Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 theo Kế hoạch Hòa bình.

Ngày 17/11/2025, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết số 2803 (năm 2025), trong đó nhất trí thông qua Kế hoạch Hòa bình của Tổng thống Trump; hoan nghênh việc thành lập Hội đồng Hòa bình như một cơ chế chuyển tiếp để quản lý quá trình tái thiết tại Dải Gaza. Ngày 22/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sĩ. Phía Mỹ dự kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo đầu tiên và cũng là hội nghị gây quỹ cho cộng đồng tái thiết Dải Gaza vào ngày 19/2/2026.

Ngày 16/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel. Ngày 22/1/2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos.

Cũng trong thư trả lời thư mời của Tổng thống Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của hai bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào tháng 7/1995 đến nay, Việt Nam và Mỹ tiếp tục đạt nhiều thành tựu lớn về hợp tác, với nhiều điểm nhấn quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư, an ninh-quốc phòng, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân...

Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại song phương thường kỳ...

Trong các trao đổi, phía Mỹ nhất quán khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, đồng thời tiếp tục đánh giá cao vai trò của Việt Nam và coi trọng quan hệ Việt Nam-Mỹ. Phía Mỹ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Theo nhandan.vn