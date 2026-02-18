Những lãnh đạo, người nổi tiếng thế giới tuổi Ngọ

Thế giới có nhiều người nổi tiếng sinh vào năm Ngựa như cựu thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ phú Buffett hay lãnh tụ của giai cấp vô sản Lenin.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva ngày 25/9/2025. Ảnh: AFP

Ông Alexander Lukashenko sinh ngày 30/8/1954, tuổi Giáp Ngọ, là một trong những chính trị gia đặc biệt nhất thế giới khi là nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại một quốc gia châu Âu.

Kể từ năm 1994, ông là Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Belarus. Trước khi lãnh đạo Belarus, ông Lukashenko từng rèn luyện trong quân đội Liên Xô và làm giám đốc một nông trường quốc doanh. Những kinh nghiệm này cùng chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Belarus.

Ông duy trì mối liên minh chiến lược chặt chẽ với Nga và có quan hệ mật thiết, bền chặt với Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại thành phố Istanbul ngày 1/9/2024. Ảnh: AFP

Ông Recep Tayyip Erdogan sinh ngày 26/2/1954, cùng tuổi Giáp Ngọ với Tổng thống Belarus. Vào những năm 1990, ông Erdogan đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành Thị trưởng Istanbul.

Tại đây, ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhờ mang lại các dịch vụ thiết yếu như nước sinh hoạt và khí đốt cho người nghèo. Ông trở thành Thủ tướng vào năm 2003 và thúc đẩy sự bùng nổ kinh tế mạnh mẽ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đưa hàng triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu, hiện thực hóa tham vọng biến đất nước này thành một cường quốc khu vực. Ông cũng là người đặt nền móng thành lập đảng Công lý và Phát triển (AKP) vào năm 2001, dẫn dắt tổ chức này trở thành lực lượng chính trị cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giữ chức tổng thống từ năm 2014, ông Erdogan đã củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế bằng cách đóng vai trò cầu nối trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Với chính sách đối ngoại linh hoạt, ông vừa đồng ý bán vũ khí cho Kiev, vừa tăng cường hợp tác kinh tế với Moskva.

Cựu thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin ngày 25/9/2025. Ảnh: AFP

Bà Angela Merkel sinh ngày 17/7/1954 tại Hamburg, Tây Đức, tuổi Giáp Ngọ. Dù sinh ra ở phía Tây, bà lớn lên tại Đông Đức, có bằng tiến sĩ hóa học lượng tử và làm việc trong vai trò nhà khoa học nghiên cứu cho đến khi Bức tường Berlin, biểu tượng tồn tại lâu nhất của Chiến tranh Lạnh, sụp đổ năm 1989 khi bà 35 tuổi.

"Chính tại nơi từng chỉ có một bức tường đen, một cánh cửa đã đột ngột mở ra. Đối với tôi, đó chính là thời khắc để bước qua. Lúc đó, tôi đã bỏ lại công việc của một nhà khoa học để tham gia vào chính trị. Đó là khoảng thời gian thú vị và kỳ diệu", bà nói.

Bà bước chân vào chính trường năm 1990 và nhanh chóng thăng tiến, giữ các chức vụ Bộ trưởng Phụ nữ và Thanh niên, Bộ trưởng Môi trường, trước khi trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) năm 2000 và thủ tướng Đức từ năm 2005 đến 2021.

Trong suốt 16 năm cầm quyền, bà Merkel được biết đến với phong cách lãnh đạo điềm tĩnh, thực tế, dẫn dắt nước Đức và Liên minh châu Âu (EU) vượt qua hàng loạt cuộc khủng hoảng lớn như suy thoái tài chính toàn cầu 2008 và khủng hoảng nợ công châu Âu. Bà liên tục được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong nhiều năm.

Sau khi nghỉ hưu năm 2021, bà chia sẻ không muốn can thiệp hay ứng phó các vấn đề của đất nước mà muốn dành thời gian để ngủ và đọc sách.

CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett tại đại hội cổ đông năm 2019. Ảnh: AFP

Warren Buffett, sinh ngày 30/8/1930, tuổi Canh Ngọ. Buffett được mệnh danh là “nhà tiên tri xứ Omaha”, nơi đặt đại bản doanh của công ty Berkshire Hathaway, với những quyết định đầu tư bất ngờ và thu được kết quả ngoạn mục.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, ông đã biến Berkshire từ một công ty dệt may đang gặp khó khăn thành một tập đoàn trị giá 1.160 tỷ USD, sở hữu gần 200 công ty con và danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 264 tỷ USD.

Tạp chí Forbes ước tính khối tài sản của ông Buffett vào khoảng 148 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần trong Berkshire. Ông khẳng định gần như toàn bộ số tài sản sẽ được quyên góp cho các quỹ từ thiện sau khi ông qua đời.

Neil Armstrong sinh ngày 5/8/1930 tại bang Ohio, Mỹ, tuổi Canh Ngọ. Ông là một trong những phi hành gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, khi trở thành người đầu tiên bước chân lên Mặt Trăng ngày 20/7/1969.

Câu nói nổi tiếng của ông “Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến lớn của nhân loại” đã trở thành câu nói bất hủ, đại diện cho khát vọng chinh phục vũ trụ của con người.

Ngoài thành tựu này, ông còn chỉ huy sứ mệnh Gemini 8 và thực hiện việc kết nối hai tàu vũ trụ đầu tiên trên quỹ đạo. Armstrong đã được trao tặng nhiều danh hiệu như Huân chương Tự do Tổng thống Mỹ và Huân chương Danh dự Không gian của Quốc hội Mỹ.

Sau khi rời Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), ông tham gia giảng dạy kỹ thuật hàng không vũ trụ và giữ vai trò cố vấn cho nhiều chương trình không gian quốc gia. Neil Armstrong qua đời vào 25/8/2012 ở tuổi 82 do biến chứng sau phẫu thuật tim.

Soichiro Honda, nhà sáng lập tập đoàn Honda. Ảnh: Nikkei Asian Review

Soichiro Honda sinh ngày 17/11/1906, tuổi Bính Ngọ, là người sáng lập đế chế Honda Motor và là biểu tượng của tinh thần đổi mới Nhật Bản. Tình yêu với cơ khí của ông bắt đầu từ xưởng sửa xe đạp của cha. Năm 15 tuổi, cậu thiếu niên Honda một mình đến Tokyo học nghề tại gara ôtô.

Năm 1937, ông khởi nghiệp với công ty Tokai Seiki cung cấp vòng piston cho Toyota, nhưng Thế chiến II đã san phẳng các nhà máy của ông. Đứng trước đống đổ nát, ông bán đi những gì còn lại để thành lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda năm 1946.

Từ những chiếc xe đạp gắn máy đơn sơ, Soichiro Honda đã tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp xe máy toàn cầu. Dưới sự dẫn dắt của ông, Honda thống lĩnh thị trường nội địa và vươn tầm thế giới, vượt qua cả những tên tuổi như Triumph hay Harley-Davidson. Rời ghế chủ tịch năm 1973, ông vẫn giữ liên hệ chặt chẽ với công ty và dành thời gian cho những đam mê tốc độ khác như đua xe, trượt tuyết và hàng không cho đến khi qua đời vào 5/8/1991, hưởng thọ 84 tuổi.

Nelson Mandela trong buổi lễ vinh danh ông tại Đại học Harvard, Mỹ, ngày 18/9/1998. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sinh ngày 18/7/1918, tuổi Mậu Ngọ. Ông là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu và cũng là tổng thống da màu đầu tiên của nước này.

Trước khi trở thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid và là người đứng đầu cánh vũ trang của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Năm 1962, ông bị bắt và bị buộc tội chống phá chính trị, lĩnh án tù chung thân vào năm 1964. Ông đã trải qua 27 năm trong tù, trong đó có 18 năm khắc nghiệt ở đảo Robben.

Sau khi được trả tự do vào năm 1990, ông giữ chức Chủ tịch của ANC năm 1991-1997 và được bầu làm tổng thống da màu đầu tiên của đất nước năm 1994.

Ông nhận được hơn 250 giải thưởng, trong đó có giải Nobel Hòa bình và Huân chương tự do của Tổng thống Mỹ, Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lenin của Liên Xô. Ông qua đời ngày 5/12/2013 vì nhiễm trùng phổi, hưởng thọ 95 tuổi.

Vladimir Lenin tại Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga, ngày 25/5/1919. Ảnh: K. A. Kuznetsov

Vladimir Lenin sinh ngày 22/4/1870 tại Simbirsk, nước Nga, tuổi Canh Ngọ. Ngay từ thời sinh viên, ông đã sớm bộc lộ niềm đam mê với chủ nghĩa Marx. Dù trải qua những năm tháng bị lưu đày tại Siberia và sống lưu vong khắp châu Âu, ngọn lửa cách mạng trong ông chưa bao giờ tắt. Sau khi trở về quê hương vào tháng 4/1917, ông đã công bố bản Luận cương tháng Tư lịch sử cho đảng Bolshevik, vạch ra đường lối tiến tới cuộc Cách mạng tháng Mười và mở đường cho sự thành lập Liên Xô.

Ông từ trần ngày 21/1/1924 do đột quỵ, hưởng thọ 53 tuổi. Thi hài của Lenin được đặt trong lăng tại Quảng trường Đỏ để công chúng viếng thăm. Ông được coi là lãnh tụ của giai cấp vô sản, nhà tư tưởng và chính trị kiệt xuất.

Theo vnexpress.net