Thủ tướng Hungary khẳng định Ukraine không thể gia nhập EU

Nhà lãnh đạo Hungary khẳng định Ukraine không thể quyết định điều kiện gia nhập EU và cảnh báo việc kết nạp Kiev vào thời điểm này sẽ là “sai lầm lịch sử,” giữa lúc nội bộ khối còn nhiều chia rẽ.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa đưa ra những tuyên bố cứng rắn khẳng định Ukraine không thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi Tổng thống Vladimir Zelensky có những lời chỉ trích nhắm vào ông tại Hội nghị An ninh Munich.

Ông Orban nhấn mạnh rằng chính nhận thức sai lệch về vị thế và tình hình thực tế là rào cản khiến Kiev không thể bước chân vào khối này.

Phản hồi lại những nhận xét “khiếm nhã” của ông Zelensky vào ngày 15/2 - khi nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Thủ tướng Hungary chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân thay vì hỗ trợ quân đội - ông Orban cho rằng đây chỉ là một “bài phát biểu tranh cử” khác.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, vấn đề cốt lõi không nằm ở cá nhân các nhà lãnh đạo mà là tương lai của cả khu vực. Ông khẳng định Ukraine, với tư cách là một ứng cử viên, không có quyền tự quyết định các điều khoản gia nhập và đang đi sai con đường.

Dù EU đã cấp tư cách ứng viên cho Ukraine vào tháng 6/2022, giới quan sát nhận định đây phần lớn là động thái mang tính biểu tượng nhằm thể hiện sự ủng hộ chính trị.

Hiện tại, con đường của Kiev đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều thành viên chủ chốt.

Ba Lan tuyên bố sẽ chặn tiến trình nếu vấn đề lịch sử liên quan đến vụ thảm sát Volhynia không được giải quyết, trong khi các quan chức Hungary gọi việc kết nạp Ukraine vào lúc này là một “sai lầm lịch sử” không phù hợp với tiêu chuẩn của khối.

Lịch sử mở rộng EU cũng cho thấy sự khắc nghiệt của tiến trình này khi việc trở thành ứng viên chỉ là bước khởi đầu của một hành trình kéo dài hàng thập kỷ.

Trong khi các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ (ứng viên từ 1999), Montenegro hay Serbia đã chờ đợi từ 13-25 năm vẫn chưa thể gia nhập, quốc gia gần nhất là Croatia cũng phải mất tới 10 năm đàm phán ròng rã.

Nguồn TTXVN