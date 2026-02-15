Hội nghị An ninh Munich: G7 nhất trí phối hợp ứng phó các thách thức toàn cầu

{title}
{publish}
{head}
Các ngoại trưởng G7 nhất trí phối hợp hành động nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình công bằng, lâu dài ở Ukraine, đồng thời tăng cường hợp tác với đối tác cùng chí hướng và các nước Nam bán cầu.
Các Ngoại trưởng G7nhất trí phối hợp hành động nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine và ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu. Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản
Ngày 14/2, tại cuộc họp bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức, các ngoại trưởng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí phối hợp hành động nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine và ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu.
Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của các ngoại trưởng G7 kể từ khi Pháp đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm trong năm nay.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện nhiều rạn nứt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi ý định mua vùng lãnh thổ Greenland từ Đan Mạch, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Đề xuất này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều quốc gia thành viên NATO, trong đó có Pháp và Anh.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết các ngoại trưởng G7 đã tái khẳng định sự đồng thuận với Ukraine, hướng tới mục tiêu đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở nước này.
Ông Motegi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với các quốc gia “cùng chí hướng” nhằm nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực khoáng sản quan trọng và đất hiếm.
Cũng theo Ngoại trưởng Nhật Bản, tại cuộc họp, G7 cùng với đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí rằng cần tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển và mới nổi ở khu vực Nam bán cầu.
Trong khi đó, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Rubio cũng trao đổi với các đối tác G7 về những thách thức an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Tây bán cầu.
Năm ngoái, các ngoại trưởng G7 cũng đã nhóm họp bên lề Hội nghị An ninh Munich. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp khẳng định quyết tâm phối hợp hành động nhằm đạt được “một nền hòa bình bền vững” tại Ukraine cũng như cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Theo Vietnam+
Nhà lãnh đạo Hungary khẳng định Ukraine không thể quyết định điều kiện gia nhập EU và cảnh báo việc kết nạp Kiev vào thời điểm này sẽ là “sai lầm lịch sử,” giữa lúc nội bộ khối...
Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.
Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich, hai bên thảo luận thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, trong đó Ukraine tái khẳng định ý định trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN.
Theo tờ New York Times, trong khi các nhà ngoại giao đàm phán, Lầu Năm Góc đang tích cực chuẩn bị cho khả năng chiến tranh với Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Văn phòng xuất nhập cảnh chi nhánh Sejongno thuộc Cục Xuất nhập cảnh Seoul đã ra thông báo hướng dẫn công tác...
NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và...
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 triệu đơn vị tiền giả, bao gồm 4,8 triệu tờ tiền và xu euro, 2,3 triệu đơn vị tiền mệnh giá USD, 23.302 bảng Anh và 4.800 franc Thụy Sĩ.