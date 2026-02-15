Quốc tế
Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). Ảnh: al-monitor.com/TTXVN

Ngày 14/2, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng của nước này đã tấn công hơn 30 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong tháng này.

Thông báo xác nhận các lực lượng Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tấn công các mục tiêu của IS ở Syria để duy trì áp lực quân sự không ngừng đối với tàn dư của mạng lưới khủng bố này. Các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng, kho vũ khí, địa điểm liên lạc cũng như cơ sở hậu cần của IS.

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh CENTCOM thời gian qua đã chuyển hàng nghìn tù nhân IS từ Syria sang Iraq.

Theo Vietnam+


