ASEAN và Ukraine thảo luận về mở rộng hợp tác cùng có lợi

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich, hai bên thảo luận thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, trong đó Ukraine tái khẳng định ý định trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bernama, ngày 14/2, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sau cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Sybiha cho biết hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc hơn đối thoại và mở rộng sự tham gia thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng và số hóa.

Ngoại trưởng Sybiha nói: “ASEAN là một đối tác quan trọng của Ukraine trong cấu trúc quốc tế hiện nay. Ukraine tái khẳng định ý định trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN.”

Trong một tuyên bố riêng sau cuộc gặp, ASEAN cho biết hai bên đã thảo luận về các cách thức để thúc đẩy hợp tác giữa tổ chức khu vực này và Ukraine.

Ukraine đã ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC), một trong những văn kiện nền tảng của ASEAN, vào tháng 11/2022.

Tháng trước, hãng thông tấn Philippines (PNA) dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Philippines, bà Yuliia Fediv, cho biết Kiev đang tìm cách trở thành đối tác đối thoại chính thức của ASEAN vào cuối năm nay.

Theo Vietnam+


 Từ khóa: Asean Ukraine Hợp tác Thảo luận Hiệp hội các quốc gia đông nam á Đối thoại Munich đối tác Ngoại trưởng Philippines
