Europol triệt phá các mạng lưới phân phối 1,2 tỷ euro tiền giả qua bưu điện

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 triệu đơn vị tiền giả, bao gồm 4,8 triệu tờ tiền và xu euro, 2,3 triệu đơn vị tiền mệnh giá USD, 23.302 bảng Anh và 4.800 franc Thụy Sĩ.

Một phần số tiền giả bị thu giữ. (Ảnh: Europol)

Các cơ quan thực thi pháp luật của 18 quốc gia đã ngăn chặn lượng tiền giấy và tiền xu giả trị giá ước tính 1,2 tỷ euro (khoảng 1,43 tỷ USD) trước khi số tiền này được đưa vào lưu thông, trong khuôn khổ một chiến dịch quy mô lớn do Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) điều phối.

Trong thông cáo ngày 11/2, Europol cho biết chiến dịch DECOY III phối hợp giữa lực lượng hải quan và cảnh sát của 18 nước, do Áo, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha dẫn đầu, nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm phân phối tiền giả thông qua dịch vụ bưu chính.

Riêng tại Romania, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4,8 triệu tờ tiền euro giả và phá hủy một kho chứa hơn 223.000 tờ tiền giả.

Ngoài ra, trong 3 vụ truy quét ở Bồ Đào Nha, Anh và Mỹ, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 220.000 tiền xu giả của các đồng euro, bảng Anh và USD.

Trong chiến dịch thực hiện từ tháng 6-11/2025, các nhà chức trách đã thu giữ 379 bưu kiện chứa tiền giả.

Từ các vụ thu giữ này, lực lượng chức năng đã mở thêm 70 cuộc điều tra mới nhằm làm rõ các mạng lưới tội phạm đứng đằng sau.

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 triệu đơn vị tiền giả, bao gồm 4,8 triệu tờ tiền và xu euro, 2,3 triệu đơn vị tiền mệnh giá USD, 23.302 bảng Anh và 4.800 franc Thụy Sĩ. Tổng giá trị số tiền giả bị thu giữ ước tính khoảng 1,2 tỷ euro.

Chiến dịch có sự tham gia của các cơ quan chức năng Áo, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Mỹ.

Europol và Cơ quan Chống Gian lận Châu Âu (OLAF) đã tạo điều kiện trao đổi thông tin tình báo, qua đó giúp phát hiện các bưu kiện khả nghi.

Nguồn TTXVN