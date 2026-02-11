Quốc tế
Tổng thống Colombia Gustavo Petro thoát khỏi âm mưu ám sát

Vào đêm 9/2, trực thăng của Tổng thống Colombia Gustavo Petro không thể hạ cánh tại điểm đến trên bờ biển Caribe, do lo ngại những kẻ mà ông không tiết lộ danh tính “có thể bắn” vào trực thăng.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro thoát khỏi âm mưu ám sát

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng AFP đưa tin ngày 10/2, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát vài giờ trước.

Nhiều tháng qua, đã có nhiều cảnh báo về một âm mưu được cho là của những kẻ buôn ma túy nhằm vào ông.

Vào đêm 9/2, trực thăng của ông Petro không thể hạ cánh tại điểm đến trên bờ biển Caribe, do lo ngại những kẻ mà ông không tiết lộ danh tính “có thể bắn” vào trực thăng.

Phát biểu tại một buổi họp nội các, ông Petro nói: “Chúng tôi đã phải bay hướng ra biển trong vài giờ, và tôi phải đến nơi không định đến, do đó thoát khỏi nguy cơ bị sát hại”.

Theo Vietnam+


