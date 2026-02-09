Thơm mùi bánh chưng xanh ở xứ tuyết

Đây là nét đẹp văn hóa Tết Việt mang đậm hương vị quê hương ấm áp để xóa tan cái lạnh giá xứ tuyết mà cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ufa luôn gìn giữ. Dù xa quê, những chiếc bánh chưng xanh vẫn được gói thủ công, mang đến niềm vui, sự sum vầy và nét truyền thống thiêng liêng của người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thí sinh tham gia cuộc thi bên “sản phẩm” của mình.

Ngày 8/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, Hội người Việt Nam tại thành phố Ufa, thủ phủ Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga đã tổ chức cuộc thi gói bánh chưng với sự tham gia đông đảo của bà con cộng đồng.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Tô Mây, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Ufa cho biết, việc gìn giữ và thực hành những phong tục truyền thống như gói bánh chưng có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ufa.

Hội coi đây không chỉ là hoạt động ẩm thực, mà còn là cách trao truyền giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ là con em cộng đồng thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba ở sở tại, đồng thời là hoạt động góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của bà con người Việt sinh sống tại Ufa.

Các đội thi gói bánh chưng với sự cổ vũ nhiệt tình của bà con cộng đồng.

Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, bánh chưng mang giá trị biểu tượng đặc biệt sâu sắc, thể hiện triết lý hài hòa giữa trời-đất-con người, kết tinh tinh thần hiếu nghĩa, lòng biết ơn tổ tiên và khát vọng no đủ, bình an của dân tộc Việt Nam.

Tham gia cuộc thi có 6 đội là những đại diện khu vực kinh doanh tại chợ Soyuz, các nhà hàng và hộ kinh doanh tại thành phố Ufa. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn các nguyên liệu: gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong, dây lạt cho các đội thi.

Trong cuộc thi Ban tổ chức yêu cầu các đội thi không được sử dụng khuôn gói bánh mà phải tự gói bằng tay. Ban Giám khảo chấm điểm ưu tiên các tiêu chí về hình thức và thời gian hoàn thành. Đội nào gói nhanh hơn và bảo đảm hình thức đẹp thì sẽ chiến thắng.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, các thí sinh tham gia cuộc thi gói bánh chưng không sử dụng khuôn.

Trên nền nhạc Tết, không khí của cuộc thi trở nên sôi động, đầy ắp tiếng cười khi mỗi công đoạn diễn ra sôi nổi, mang lại niềm vui cho cả thí sinh và khán giả. Những cái bắt tay thân tình sau khi các đội hoàn thành xong phần thi, những câu chuyện năm cũ, những dự định cho năm mới đã được sẻ chia cùng nhau, đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, đoàn kết xua tan đi tiết trời lạnh giá của những ngày mùa đông nước Nga tuyết trắng.

Sau khi xem xét kỹ các tiêu chí, Ban Giám khảo đã quyết định trao giải Nhất cho đội đại diện khu vực kinh doanh số 8 của chợ Soyuz. Tất cả các đội còn lại giành giải Nhì. Theo quyết định của Ban tổ chức, bánh chưng của cuộc thi được bà con cộng đồng tập hợp lại để luộc chung và phân phát trong ngày tổ chức Tết cộng đồng sắp tới.

Các đội hồi hộp nghe công bố kết quả.

Trong không khí đầm ấm của những ngày cận Tết, dù không trở về quê hương, nhưng bà con người Việt tại Ufa đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi cùng tham gia cuộc thi gói bánh chưng, món ăn đặc trưng truyền thống của Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về để nhớ về cội nguồn dân tộc, nhớ về những người thân yêu của mình ở quê nhà Việt Nam.

Ấn tượng để lại sau cuộc thi không phải việc đội nào giành chiến thắng, mà là niềm vui, hạnh phúc và mùi thơm của những chiếc bánh chưng xanh lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười, tâm hồn của những người Việt Nam ở xứ tuyết trắng. Với họ, phong tục tập quán dân tộc vẫn luôn thường trực trong trái tim dù ở bất cứ nơi đâu.

Ban Giám khảo và các đội chụp ảnh lưu niệm.

Cuộc thi là một trong chuỗi hoạt động chào đón Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt Nam tại Ufa nhằm giữ gìn và phát huy nét văn hóa Việt, giúp gia tăng sự gắn kết, đoàn kết trong cộng đồng người Việt và quảng bá văn hóa Tết Việt tới bạn bè Nga và quốc tế.

Theo nhandan.vn