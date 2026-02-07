Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đoàn xe của Liên hợp quốc bị tấn công ở Sudan, nhiều người thương vong

Một đoàn xe của WFP đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại bang Bắc Kordofan, miền trung Sudan khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Đoàn xe của Liên hợp quốc bị tấn công ở Sudan, nhiều người thương vong

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Port Sudan, miền Đông Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 6/2, Liên hợp quốc cho biết một đoàn xe của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại bang Bắc Kordofan, miền trung Sudan.

Trong tuyên bố cùng ngày, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan, bà Denise Brown, đã bày tỏ quan ngại vụ việc.

Theo bà, khi bị tấn công, các xe tải do WFP thuê, đang trên đường từ thành phố Kosti vận chuyển lương thực cứu trợ khẩn cấp tới các gia đình gần thành phố El Obeid, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ tấn công khiến các xe tải bốc cháy, phá hủy toàn bộ số lương thực dự kiến phục vụ các hoạt động nhân đạo mang tính cứu sinh.

Liên hợp quốc cho biết vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần một cơ sở của WFP tại Yabus, bang Blue Nile, làm 1 nhân viên bị thương.

Theo Liên hợp quốc, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của tổ chức này, cũng như của nhiều tổ chức quốc tế khác tại Sudan, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ trên không, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Darfur và Kordofan đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Kể từ giữa tháng 4/2023, Sudan rơi vào xung đột giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di chuyển chỗ ở.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Liên hợp quốc thiết bị bay không người lái Nhiều người bị thương Quân đội Sudan Thương vong người thiệt mạng Miền trung lương thực Chương trình Nghiêm trọng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thái Lan đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử

Thái Lan đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử
2026-02-08 06:44:00

Ủy ban bầu cử Thái Lan (ECT) ngày 7/2 khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 với hơn 126.000 cảnh sát được triển khai tại gần 100 nghìn địa điểm bỏ phiếu.

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba

Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba
2026-02-06 11:41:00

Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ bổ sung cho Cuba trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng nhưng đã có một số tín hiệu cho khả năng duy trì đối thoại.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long