Mỹ viện trợ thêm 6 triệu USD cho Cuba

Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ bổ sung cho Cuba trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng nhưng đã có một số tín hiệu cho khả năng duy trì đối thoại.

Đường phố tại thủ đô La Habana (Cuba). Ảnh: TTXVN

Theo thông báo đưa ra ngày 5/2, Mỹ cho biết sẽ viện trợ bổ sung số hàng hóa trị giá 6 triệu USD cho người dân Cuba, chủ yếu để hỗ trợ khu vực miền đông nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão Melissa hồi cuối năm ngoái. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những mặt hàng viện trợ bao gồm lương thực và một số nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trước đó, Mỹ cũng đã cung cấp 3 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho người dân Cuba chịu tác động của bão Melissa.

Bên cạnh việc công bố gói viện trợ bổ sung trên, cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà trắng Karoline Levitt cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thúc đẩy các kênh tiếp xúc ngoại giao với Chính phủ Cuba và rằng các trao đổi giữa hai bên đang diễn ra.

Trong khi đó, từ thủ đô La Habana, phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 5/2, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng tuyên bố nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ về mọi chủ đề, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp nội bộ và không kèm điều kiện tiên quyết.

Liên quan vấn đề năng lượng sau khi Tổng thống Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp tăng thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba và ra lệnh chặn hoạt động cung cấp dầu của Venezuela cho Cuba, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho rằng các biện pháp hạn chế của Mỹ đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, sản xuất, du lịch và cung ứng điện trên toàn đảo quốc Caribe. Phía Cuba ước tính các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3/2024-2/2025 đã gây ra những thiệt hại kinh tế đáng kể.

Quan hệ giữa Cuba và Mỹ lâu nay luôn trong tình trạng căng thẳng và thời gian gần đây xuất hiện nhiều diễn biến mới. Một số quốc gia bày tỏ quan ngại và đã lên tiếng ủng hộ Cuba sau những động thái mới nhất của Mỹ nhằm gia tăng thêm sức ép kinh tế đối với đảo quốc Caribe.

