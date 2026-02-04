Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa một phần

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 3/2 đã thông qua một gói chi tiêu trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, chuyển dự luật này tới Tổng thống Donald Trump và mở đường cho một cuộc tranh luận tại Quốc hội về ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa một phần

Trụ sở Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Cuộc bỏ phiếu có kết quả 217-214, khép lại công việc lập pháp của Quốc hội đối với 11 trong số 12 dự luật phân bổ ngân sách thường niên, qua đó cấp kinh phí cho phần lớn hoạt động của chính phủ trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9. Dự luật cuối cùng vẫn đang được thương lượng liên quan đến DHS, nơi các nghị sĩ đảng Dân chủ đang yêu cầu siết chặt hơn những hạn chế đối với các hoạt động thực thi pháp luật.

Các dự luật được thông qua vào ngày 3/2 chiếm khoảng 3/4 tổng chi tiêu liên bang hằng năm do Quốc hội quyết định, trong đó có ngân sách cho Bộ Chiến tranh. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ký ban hành dự luật ngay sau khi văn bản được trình lên bàn làm việc của ông.

Khi được ký ban hành, gói chi tiêu này sẽ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần bắt đầu từ ngày 31/1. Ngoài việc cấp kinh phí cho phần lớn chính phủ liên bang đến hết ngày 30/9, gói này còn bao gồm một khoản tài trợ ngắn hạn cho DHS đến ngày 13/2, trong khi các nhà lập pháp tiếp tục đàm phán về những thay đổi tiềm năng đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Trước đó, Hạ viện đã phê chuẩn gói dự luật chi tiêu cuối cùng, nhưng Thượng viện đã tách gói này ra để có thêm thời gian đàm phán đối với dự luật ngân sách cho DHS. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đang yêu cầu thay đổi sau các sự kiện tại Minneapolis, nơi hai công dân Mỹ bị các nhân viên liên bang thực thi pháp luật di trú sát hại.

Biện pháp này mở ra một khoảng thời gian đàm phán gấp rút kéo dài 10 ngày cho Quốc hội nhằm đạt được thỏa thuận về ngân sách cho DHS. Dư luận truyền thông Mỹ cho rằng việc đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách cho DHS sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Hạ nghị sĩ Robert Aderholt (đảng Cộng hòa), thành viên kỳ cựu của Ủy ban Phân bổ Ngân sách, nhận định sẽ là “rất khó” để đạt được thỏa thuận ngân sách cho DHS trước thời hạn tiếp theo.

Theo baotintuc.vn


Theo baotintuc.vn

 Từ khóa: Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ Chính phủ Đóng cửa Hạ viện mỹ Tổng thống donald trump Thông qua dự luật Quốc hội Truyền thông Mỹ Washington Tranh luận
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kinh tế châu Âu phục hồi ấn tượng

Kinh tế châu Âu phục hồi ấn tượng
2026-02-03 10:38:00

Kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) ghi nhận dấu hiệu phục hồi ấn tượng khi tăng trưởng vượt các dự báo. Với mức 1,5% trong năm 2025, đây là năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp...

Iran tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực

Iran tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực
2026-02-01 16:05:00

Iran vừa có những động thái ngoại giao quan trọng với Ai Cập, Qatar, đồng thời để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ để tránh một cuộc đối đầu vũ trang.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long