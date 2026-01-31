Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa một phần dù thượng viện thông qua thỏa thuận ngân sách

Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang, đồng thời tạo thêm thời gian cho Quốc hội giải quyết các bất đồng liên quan đến DHS.

Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa một phần dù thượng viện thông qua thỏa thuận ngân sách

Nhà trắng tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tối 30/1 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang, đồng thời tạo thêm thời gian cho Quốc hội giải quyết các bất đồng liên quan đến việc tài trợ cho Bộ An ninh nội địa (DHS).

Thỏa thuận - bao gồm 5 dự luật chi tiêu và biện pháp tài trợ tạm thời 2 tuần cho DHS - được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống.

Tuy nhiên, việc Thượng viện thông qua thỏa thuận này không đủ để ngăn chặn tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, dự kiến bắt đầu từ ngày 31/1.

Nguyên nhân là do Hạ viện Mỹ chưa kịp phê chuẩn phiên bản cuối cùng của thỏa thuận và dự kiến chỉ nhóm họp trở lại vào ngày 2/2.

Trước đó, chiều 30/1, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) cho biết ông ủng hộ thỏa thuận tài trợ do Thượng viện thông qua, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ ủng hộ đối với thỏa thuận này.

Ông Johnson kỳ vọng Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật vào ngày 2/2 để chuyển ngay tới Tổng thống Trump ký ban hành.

Trong thời gian chờ Hạ viện phê chuẩn, một số hoạt động của Chính phủ liên bang Mỹ sẽ phải tạm ngừng do thiếu ngân sách.

Theo nội dung thỏa thuận, kinh phí dành cho DHS được tách riêng, không nằm trong 5 dự luật chi tiêu. DHS sẽ được cấp ngân sách tạm thời trong 2 tuần, trong khi Quốc hội tiếp tục thảo luận về phương án tài trợ dài hạn.

Trong thời gian qua, cơ quan này đã trở thành tâm điểm tranh cãi giữa hai đảng tại Mỹ, đặc biệt liên quan đến các biện pháp thực thi nhập cư cứng rắn tại bang Minnesota.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Thỏa thuận Ngân sách Chính phủ liên bang Mỹ Thượng viện mỹ Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Tổng thống donald trump Chính phủ mỹ đóng cửa Tài trợ Thông qua dự luật
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long