Triều Tiên ấn định thời điểm kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa mới

Kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/3, thảo luận việc bầu lãnh đạo nhà nước và các ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao, cũng như việc sửa đổi Hiến pháp.

Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 25/2/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/3 đưa tin kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao (SPA, tức Quốc hội) khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/3 tới.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết theo kế hoạch, kỳ họp sẽ thảo luận việc bầu lãnh đạo nhà nước và các ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao, cũng như việc sửa đổi Hiến pháp.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ thảo luận việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm đã được thông qua tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên và ngân sách nhà nước năm 2026.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Triều Tiên thông báo nước này đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa XV, bầu ra 687 đại biểu. Tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,99%.

Theo Vietnam+

