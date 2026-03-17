Triều Tiên ấn định thời điểm kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa mới

Kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/3, thảo luận việc bầu lãnh đạo nhà nước và các ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao, cũng như việc sửa đổi Hiến pháp.
Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 25/2/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/3 đưa tin kỳ họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao (SPA, tức Quốc hội) khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/3 tới.
Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết theo kế hoạch, kỳ họp sẽ thảo luận việc bầu lãnh đạo nhà nước và các ủy ban của Hội nghị Nhân dân Tối cao, cũng như việc sửa đổi Hiến pháp.
Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ thảo luận việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm đã được thông qua tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên và ngân sách nhà nước năm 2026.
Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Triều Tiên thông báo nước này đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa XV, bầu ra 687 đại biểu. Tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,99%.
Theo Vietnam+
Các tin nhắn giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được xem là lần liên lạc trực tiếp đầu tiên được xác nhận giữa Washington và Tehran kể từ...
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thông báo chính sách phòng thủ dân sự mới của nước sở tại trong bối cảnh an ninh căng thẳng, đề nghị cộng đồng người Việt tuân thủ hướng dẫn,...
Hai đồng minh khác của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương là Nhật Bản và Hàn Quốc đều cho biết sẽ cân nhắc kỹ lời đề nghị của phía Mỹ về việc liên minh đưa tàu chiến tới bảo vệ eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ cho biết hội nghị cấp cao sắp tới tại Bắc Kinh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể bị hoãn, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm kiếm sự giúp đỡ để mở...
WTO cho rằng các biện pháp tăng thuế đơn phương do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với nhiều quốc gia đã gây ra những biến động nghiêm trọng trong hệ thống thương mại đa phương.
Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhấn mạnh đây là sự kiện...
Giới phân tích cho rằng khả năng hai nước đạt đột phá lớn trong vòng đàm phán này có thể sẽ hạn chế do thời gian chuẩn bị ngắn và Washington đang tập trung vào các diễn biến...