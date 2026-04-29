UAE rút khỏi OPEC và OPEC+, dấy lên lo ngại biến động thị trường dầu mỏ

Việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và OPEC+ (liên minh giữa OPEC và đối tác) từ ngày 1-5 đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ rạn nứt liên minh sản xuất dầu mỏ, kéo theo khả năng giá dầu thế giới sụt giảm.

UAE tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+ đang làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ rạn nứt liên minh sản xuất dầu mỏ. Ảnh: Amanda Perobelli

Chia sẻ với tờ Izvestia ngày 28-4, chuyên gia Igor Yushkov từ Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga nhận định động thái này có thể dẫn tới những kịch bản bất lợi cho thị trường. Theo ông, nếu thỏa thuận giữa các nước xuất khẩu dầu mỏ bị phá vỡ, các quốc gia có thể tăng sản lượng tối đa, gây tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu.

“Thị trường sẽ tính đến khả năng thỏa thuận sụp đổ hoàn toàn. Khi đó, việc khai thác dầu ồ ạt có thể khiến nguồn cung vượt cầu. Giá dầu có thể lao dốc ngay lập tức do các nhà đầu tư bán trước hợp đồng tương lai,” ông Yushkov phân tích, đồng thời cho rằng diễn biến này sẽ tác động rõ nét hơn khi Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Chuyên gia này cũng lưu ý các thành viên còn lại của OPEC+ có thể không hài lòng khi phải tiếp tục hạn chế sản lượng trong khi UAE có khả năng gia tăng sản xuất, qua đó làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cho rằng việc các nước vùng Vịnh đồng loạt rút khỏi liên minh là kịch bản khó xảy ra, bởi việc duy trì giá dầu ở mức cao vẫn mang lại lợi ích cốt lõi cho họ.

Ở chiều ngược lại, nhà kinh tế Vasily Koltashov, Giám đốc Viện Xã hội mới, cho rằng quyết định của UAE sẽ không tạo ra tác động lớn đến kinh tế toàn cầu. Theo ông, dù ở trong hay ngoài OPEC+, các quốc gia vẫn phải thích ứng với thực tế địa chính trị hiện tại, trong đó Iran đang gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Cùng ngày, UAE khẳng định định hướng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vẫn không thay đổi. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Công nghiệp UAE kiêm Giám đốc điều hành ADNOC, Sultan Al Jaber nhấn mạnh đây là “quyết định mang tính chủ quyền, phù hợp với chiến lược năng lượng dài hạn của quốc gia”.

Ông Al Jaber cho biết ADNOC sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các đối tác toàn cầu với độ tin cậy và trách nhiệm cao, đồng thời khẳng định cam kết của UAE trong vai trò một nhà sản xuất năng lượng ổn định và đáng tin cậy.

Trước đó, theo hãng thông tấn nhà nước WAM, quyết định rút khỏi OPEC và OPEC+ được UAE đưa ra nhằm phù hợp với tầm nhìn chiến lược dài hạn, trong đó có việc đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước và nâng cao vị thế trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo hanoimoi.vn


 Từ khóa: OPEC Uae Dầu mỏ Các tiểu vương quốc ả rập thống nhất Liên minh Sản xuất Các nước vùng Vịnh Giá dầu thế giới Xuất khẩu Quốc gia
