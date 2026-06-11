Liên minh châu Âu công bố bộ quy tắc dán nhãn nội dung do AI tạo ra

Theo quy định, các sản phẩm giả mạo sâu (deepfakes), cũng như các văn bản do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa liên quan đến các vấn đề thuộc lợi ích công cộng, bắt buộc phải được gắn nhãn phù hợp.

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 10/6 đã công bố bản cuối cùng của Bộ Quy tắc Thực hành về đánh dấu và dán nhãn các nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, nhằm hỗ trợ các tổ chức phát triển và ứng dụng AI thực hiện các yêu cầu về minh bạch theo Đạo luật AI (AI Act) của Liên minh châu Âu (EU).

Đây là bộ hướng dẫn mang tính tự nguyện, đưa ra các giải pháp thực tiễn giúp các bên liên quan chuẩn bị trước khi các quy định về minh bạch của Đạo luật AI bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/8 tới.

Theo quy định, từ thời điểm này, các nội dung có khả năng tác động đến nhận thức công chúng sẽ phải được nhận diện rõ ràng. Trong đó, các sản phẩm giả mạo sâu (deepfakes), cũng như các văn bản do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa liên quan đến các vấn đề thuộc lợi ích công cộng, bắt buộc phải được gắn nhãn phù hợp. Người dùng cũng phải được thông báo khi đang tương tác với hệ thống AI, như chatbot.

Đối với các nhà phát triển hệ thống AI tạo sinh, Bộ Quy tắc hướng dẫn việc gắn dấu nhận diện đối với các nội dung như âm thanh, hình ảnh, video hoặc văn bản do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa, bảo đảm có thể được nhận diện bằng công nghệ.

Đối với các tổ chức và doanh nghiệp ứng dụng AI, văn kiện quy định trách nhiệm thông báo rõ ràng khi công bố các nội dung giả mạo sâu hoặc các văn bản do AI tạo ra liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm, trong trường hợp chưa có sự biên tập hoặc kiểm chứng của con người.

Bộ Quy tắc được 6 chuyên gia độc lập xây dựng, với sự tham gia đóng góp của hơn 180 tổ chức và nhóm liên quan, gồm các doanh nghiệp công nghệ, đơn vị ứng dụng AI, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới học thuật, khu vực công và các tổ chức xã hội.

Theo TTXVN