Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở nhiều nước

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) sáng 24/7 ban hành cảnh báo màu cam, cấp cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp, đối với bão Noul, cơn bão số 12 trong năm nay, khi bão đang mạnh lên và hướng về khu vực ven biển Đông Nam nước này.

Mưa lớn gây lụt ở Lahore, Pakistan.

Dự kiến, bão đổ bộ khu vực ven biển từ thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông) đến huyện Chương Phố (tỉnh Phúc Kiến) vào đêm 25/7, rạng sáng 26/7, sau đó chuyển hướng lên phía Bắc và suy yếu dần.

Từ sáng 24/7 đến sáng 25/7, nhiều nơi ở miền Đông và miền Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) có mưa to đến rất to, trong khi Biển Đông, eo biển Ba Sĩ, eo biển Đài Loan cùng vùng ven biển Quảng Đông và Phúc Kiến được cảnh báo có gió mạnh. Các địa phương đã được yêu cầu tăng cường phòng chống lũ quét, sạt lở đất và ngập úng do mưa lớn.

Trong khi đó, số người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 17/7 tại huyện tự trị Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh đã tăng lên 11 người, 50 người vẫn mất tích. Vụ sạt lở đã chôn vùi hơn 10 tòa nhà dân cư. Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng, thiết bị dò tìm sự sống và máy bay không người lái đã được huy động tới hiện trường. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá quá lớn, nhiều tảng đá khổng lồ, địa hình chật hẹp và nguy cơ sạt lở thứ cấp.

Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất cũng xảy ra trên diện rộng tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Thiên tai cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, đất nông nghiệp, vật nuôi và nhiều công trình cơ sở hạ tầng.

Tại Ấn Độ, bang Assam ở Đông Bắc chịu ảnh hưởng nặng nhất khi lũ lụt khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, trong khi khoảng từ 70 đến 80 người vẫn mất tích. Lũ quét làm ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại tỉnh Nuristan ở Đông Bắc Afghanistan và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan. Nước lũ cuốn trôi nhiều nhà ở, khách sạn và công trình dân sinh. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy móc hạng nặng để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo nhandan.vn