World Cup 2026 mang lại hơn 2,3 tỷ USD doanh thu du lịch cho Mexico

Việc tổ chức World Cup 2026 đã tạo nguồn thu du lịch khoảng 2,3 tỷ USD cho Mexico nhờ thu hút 7,8 triệu lượt du khách trong nước, quốc tế đến các thành phố đăng cai, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Các quầy hàng ven đường bày bán cờ, áo đấu và phụ kiện cổ vũ phục vụ người hâm mộ. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Bộ Du lịch Mexico (Sectur) ngày 22/7 cho biết việc tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026) đã tạo nguồn thu du lịch khoảng 2,3 tỷ USD cho nước này nhờ thu hút 7,8 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến các thành phố đăng cai trong thời gian từ ngày 8/6-19/7, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Sectur cho biết tổng tác động kinh tế của World Cup, bao gồm doanh thu từ hoạt động du lịch, đạt khoảng 3,55 tỷ USD.

Sự kiện thể thao này cũng góp phần tạo 130.900 việc làm trực tiếp tại các thành phố đăng cai, trong đó thủ đô Mexico City tạo nhiều việc làm nhất với 100.000 vị trí, tiếp theo là thành phố Monterrey với 15.800 và thành phố Guadalajara với 15.100 việc làm.

Trong 5 tuần diễn ra giải đấu, công suất phòng khách sạn trung bình đạt 66%, có thời điểm lên tới 90% vào những ngày diễn ra các trận đấu chính thức.

Về vận tải hàng không, các sân bay tại những thành phố đăng cai đã phục vụ 6,4 triệu lượt hành khách. Trong đó, lượng hành khách qua Sân bay quốc tế Felipe Ángeles (AIFA) tăng 18%, còn Sân bay quốc tế Guadalajara tăng 11,5%.

World Cup cũng tạo động lực cho ngành dịch vụ ăn uống, với doanh thu tại các nhà hàng tăng tới 80%, trong khi giá phòng khách sạn tăng trung bình 51,5%. Các sự kiện tại khu vực dành cho người hâm mộ bóng đá (FIFA Fan Fest) thu hút hơn 6,7 triệu lượt người tham dự ở các địa điểm ở thủ đô Mexico City, khu vực đô thị Monterrey và thành phố Guadalajara.

Mexico City tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách nhất trong thời gian diễn ra World Cup, với 4,4 triệu lượt người, đóng góp hơn 1,41 tỷ USD cho kinh tế địa phương. Trong khi đó, Guadalajara và Monterrey đón tổng cộng 3,4 triệu lượt du khách, mang lại doanh thu du lịch hơn khoảng 896 triệu USD.

Bộ trưởng Du lịch Mexico bà Josefina Rodríguez Zamora nhận định “du khách đến vì World Cup và sẽ quay lại vì Mexico,” đồng thời cho rằng lượng du khách tăng mạnh đã giúp quảng bá hình ảnh quốc gia Mỹ Latinh này trên trường quốc tế.

Bà Josefina Rodríguez khẳng định sự chú ý của quốc tế dành cho Mexico trong thời gian diễn ra giải đấu tạo nền tảng để triển khai các chiến dịch quảng bá, khuyến khích du khách nước ngoài tiếp tục quay trở lại và khám phá các điểm đến khác trên cả nước.

Tuy nhiên, các số liệu của Chính phủ Mexico có sự khác biệt so với một báo cáo kinh tế tương tự của hãng tư vấn quốc tế Deloitte công bố trước đó. Theo Deloitte, World Cup chỉ tạo ra khoảng 100.000 việc làm và thu hút gần 500.000 du khách đến Mexico trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Theo vietnam+