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Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng

Ngày 20/7, tình hình Trung Đông gia tăng căng thẳng khi Iran mở rộng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Theo IRGC, các cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn một hệ thống radar cảnh báo sớm tại một căn cứ quân sự ở Kuwait. IRGC cũng nhắm mục tiêu vào các máy bay quân sự Mỹ đồn trú tại sân bay ở Jordan, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự, hệ thống phòng không, điểm giám sát bờ biển, năng lực tác chiến trên biển, bãi phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái cũng như mạng lưới thông tin liên lạc của Tehran.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, Washington luôn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, nhưng cũng cần đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng với các hành động quân sự của Tehran.

Israel tuyên bố đang theo dõi sát diễn biến tại Iran và sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến nếu cần thiết. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhấn mạnh, IDF sẽ hành động “kiên quyết” trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Israel.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran. Trong phiên giao dịch sáng 20/7, giá dầu Brent có thời điểm tăng 3,8% lên hơn 91 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 11/6. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) lên gần 85 USD/thùng.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Trung đông Căng thẳng Iran Máy bay quân sự Mỹ Tấn công Mục tiêu gia tăng thiết bị bay không người lái Giá dầu thế giới tăng Quân đội Mỹ
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