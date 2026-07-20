Mỹ trấn an thị trường dầu mỏ khi căng thẳng với Iran gia tăng

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói rằng gần 7 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz và thêm gần 7 triệu thùng mỗi ngày được vận chuyển qua các đường ống tránh eo biển.

Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 19/7 đã tìm cách trấn an những lo ngại rằng các cuộc giao tranh tái diễn giữa Mỹ và Iran sẽ một lần nữa khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa và đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Phát biểu trong chương trình “This Week” của đài ABC News, ông Wright cho biết mức trung bình trong 7 ngày gần đây cho thấy gần 7 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua tuyến đường biển này và có thêm gần 7 triệu thùng mỗi ngày được vận chuyển qua các đường ống tránh eo biển.

Theo ông, con số gần 14 triệu thùng dầu này tương đương 2/3 lượng vận chuyển trước xung đột, tăng mạnh so với thời điểm tháng Ba.

Khi được hỏi về các số liệu gần đây cho thấy hoạt động giao thông qua eo biển đang chậm lại, ông Wright trả lời rằng hầu hết dữ liệu công khai mà ông đã xem đều không chính xác. Công ty nghiên cứu Kpler cho biết hôm 17/7 rằng số tàu qua eo biển Hormuz trong ngày 16/7 đã giảm xuống còn 8 tàu.

Bình luận về cuộc xung đột, ông Wright cho rằng các cuộc giao tranh hiện nay là sự nối lại xung đột sau thời gian tạm dừng để đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán cuối cùng đã không mang lại hòa bình.

Theo ông, hiện điều Mỹ đang làm là đảm bảo dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm khác có thể lưu thông qua Eo biển Hormuz, dù có hay không có sự hợp tác của Iran.

Giá dầu đã tăng mạnh vào 17/7 do tình trạng bất ổn kéo dài tại Trung Đông. Hợp đồng dầu thô Brent chuẩn quốc tế giao tháng Chín tăng 4,6%, lên 88,10 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 17/7, trong khi hợp đồng dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng Tám tăng 4,5%, chốt phiên ở mức 82,49 USD/thùng. Đây là mức cao nhất của cả hai loại dầu kể từ giữa tháng Sáu. Tính chung trong tuần, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng khoảng 16%.

Trong khi đó, giá xăng tại Mỹ lại đang tăng trở lại. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn quốc đã vượt 3,99 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) vào ngày 19/7, tăng từ mức hơn 3,87 USD/gallon một tuần trước.

Những diễn biến trong cuối tuần qua tiếp tục đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên đạt được hồi tháng trước, đồng thời có thể làm dấy lên những lo ngại mới về các chuyến vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký hồi tháng trước tiếp tục rơi vào tình trạng đổ vỡ trong bối cảnh vòng giao tranh mới nhất diễn ra, khi hai bên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu cụ thể trong khu vực. Thỏa thuận tạm thời này được thiết lập nhằm mở lại Eo biển Hormuz - tuyến đường hàng hải có tầm quan trọng chiến lược - và chấm dứt xung đột.

Hôm 18/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết nước này đã đình chỉ các cam kết theo bản ghi nhớ được ký với Mỹ hồi tháng trước.

Theo ông, Mỹ đã vi phạm và đình chỉ toàn bộ các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad. Iran cũng đã đình chỉ các cam kết và đang tập trung vào việc bảo vệ đất nước.

Tổng thống Mỹ trước đó đã cảnh báo nước này sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cây cầu và nhà máy điện của Iran trong tuần tới nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Theo Vietnam+