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Quốc hội Nhật Bản kéo dài kỳ họp đặc biệt để thông qua các dự luật quan trọng

Quốc hội kéo dài kỳ họp để liên minh cầm quyền có thêm thời gian thúc đẩy thông qua các dự luật quan trọng, trong đó có dự luật về “thủ đô thứ 2” và sửa đổi Luật Trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp.

Quốc hội Nhật Bản kéo dài kỳ họp đặc biệt để thông qua các dự luật quan trọngQuang cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Ngày 17/7, Quốc hội Nhật Bản đã biểu quyết thông qua việc kéo dài kỳ họp đặc biệt hiện nay thêm 8 ngày, đến ngày 25/7, do liên minh cầm quyền cần thêm thời gian để thông qua một số dự luật trọng điểm.

Đây là lần đầu tiên một kỳ họp Quốc hội Nhật Bản được kéo dài kể từ năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, lịch trình thảo luận tại Quốc hội trở nên dồn dập sau một thời gian bế tắc, bắt nguồn từ việc phe đối lập tẩy chay các phiên họp kể từ cuối tháng 6 để phản đối dự luật cắt giảm số ghế tại Hạ viện do đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) trình lên Quốc hội.

Thế bế tắc được tháo gỡ vào tuần trước, sau khi liên minh cầm quyền cam kết không tìm cách thông qua dự luật cắt giảm số ghế Hạ viện trong kỳ họp hiện nay.

Bằng việc kéo dài kỳ họp vốn dự kiến kết thúc ngày 17/7, liên minh cầm quyền sẽ tiếp tục thúc đẩy thông qua dự luật cho phép chỉ định “thủ đô thứ hai” nhằm hỗ trợ Tokyo trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp khác. Hiện nay, dự luật này đã được Hạ viện thông qua và đang được trình lên Thượng viện.

Thông qua dự luật “thủ đô thứ hai” được xem là một mục tiêu quan trọng của JIP nhằm tái tổ chức thành phố Osaka ở miền Tây Nhật Bản thành đô thị tương tự Tokyo thông qua việc thành lập các khu hành chính đặc biệt.

Trong thời gian kỳ họp được kéo dài, liên minh cầm quyền cũng đặt mục tiêu thông qua dự luật sửa đổi Luật Trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp nhằm chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc đầu tiên trong tương lai về việc sửa đổi đạo luật tối cao. Đây từ lâu đã là mục tiêu của LDP do Thủ tướng Sanae Takaichi lãnh đạo.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Nhật Bản Liên minh Trưng cầu dân ý Thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp Thủ đô Mục tiêu Kỳ họp quốc hội sửa đổi luật Tokyo
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