Hỗ trợ Venezuela tái thiết sau động đất

Ngày 13/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất đã tăng lên 4.561 người, 16.740 người bị thương.

Tòa nhà bị hư hại sau động đất tại La Guaira, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng cộng 107 khu tạm cư đã được thiết lập với khoảng 20.200 người đang trú ẩn. Gần 18.000 người vẫn trong tình trạng mất nhà ở và 856 tòa nhà bị hư hại.

Trong bối cảnh đó, Mỹ tiếp tục cam kết viện trợ gần 400 triệu USD cho Venezuela và triển khai 2 tàu chiến tới khu vực nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ, tái thiết sau thảm họa động đất.

Về lĩnh vực năng lượng, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez khẳng định, sản lượng dầu hiện đạt 1,203 triệu thùng/ngày và không bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất.

Các khu vực khai thác dầu chủ lực của Venezuela tập trung tại hồ Maracaibo ở miền tây và vành đai dầu Orinoco ở miền đông, trong khi các khu vực chịu ảnh hưởng chính của động đất nằm ở miền bắc.

Trong diễn biến liên quan, quyền Tổng thống Rodriguez đã bổ nhiệm Trưởng phái đoàn đại diện Venezuela tại Mỹ Felix Plasencia làm Bộ trưởng Quan hệ đối ngoại và Ngoại thương, cơ quan mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại thương Venezuela.

Ông Yvan Gil, người tiền nhiệm của ông Plasencia, sẽ chuyển sang đảm nhiệm chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Theo nhandan.vn