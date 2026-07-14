Xung đột tại Trung Đông: Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/7 thông báo sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của CENTCOM nêu rõ lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 20 giờ, giờ GMT, ngày 14/7 (3 giờ, ngày 15/7 theo giờ Việt Nam). Lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.

Cũng theo thông báo, đây là lần thứ hai Mỹ triển khai biện pháp này, sau đợt phong tỏa trước kéo dài từ ngày 13/4 đến 18/6. Trong thời gian đó, lực lượng Mỹ đã yêu cầu hơn 140 tàu thay đổi hải trình theo quy định, vô hiệu hóa 9 tàu không chấp hành và tạo điều kiện cho hơn 50 tàu thương mại chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua khu vực.

Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức phí cao đối với mọi tàu hàng đi qua eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông Araghchi cho rằng những bên bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn qua tuyến đường biển chiến lược này xứng đáng được trả phí dịch vụ, đồng thời khẳng định Iran “luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục như vậy”. Ông đánh giá, mức phí 20% mà phía Mỹ đưa ra là quá cao và Tehran sẽ áp dụng mức phí công bằng hơn.

Cũng trong ngày 13/7, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Zolfaghari, khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Theo nhandan.vn