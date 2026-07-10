Chủ tịch Thượng viện Campuchia kêu gọi thúc đẩy thương mại biên giới với Việt Nam

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Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi chính quyền tỉnh Mondulkiri tăng cường hợp tác xuyên biên giới với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai nước và tăng trưởng kinh tế.
Cao su là một trong những cây trồng thế mạnh của tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Ảnh: Đinh Trường
Tại cuộc gặp mới đây với khoảng 500 đại biểu hội đồng tỉnh, thành phố, huyện, phường, xã, cũng như lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Mondulkiri, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã nhấn mạnh tiềm năng kinh tế của tỉnh và nêu bật những thế mạnh trong nông nghiệp, du lịch, khai khoáng và thương mại biên giới của địa phương này.
Theo người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith, trong cuộc gặp, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã kêu gọi các cơ quan chức năng của Mondulkiri tăng cường quản lý thuế và hải quan, đồng thời có biện pháp mạnh tay hơn đối với hành vi trốn thuế để tăng thu ngân sách nhà nước.
Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng khuyến khích chính quyền các tỉnh tăng cường hợp tác với các tỉnh lân cận của Việt Nam để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hoạt động kinh tế xuyên biên giới.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bằng cách ngăn chặn các tội phạm môi trường, đặc biệt là những tội phạm liên quan hoạt động khai thác mỏ, để bảo đảm sự phát triển bền vững ở Mondulkiri.
Theo Tỉnh trưởng Mondulkiri, ông Kong Kimny, nằm cách Thủ đô Phnom Penh khoảng 382km về phía đông bắc, Mondulkiri có bốn cửa khẩu biên giới với Việt Nam, trong đó ba cửa khẩu đang hoạt động.
Chính quyền các địa phương của Campuchia đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp cao su Việt Nam trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước Campuchia, tạo ra hàng nghìn việc làm, đồng thời tích cực góp phần phát triển an sinh, xã hội sở tại. Ảnh: Đinh Trường
Thời gian vừa qua, Mondulkiri đạt những tiến bộ đáng kể về kinh tế - xã hội. Với khoảng 123.700ha đất nông nghiệp và chế biến nông sản, Mondulkiri sản xuất ra hơn 524.000 tấn nông sản mỗi năm.
Tỉnh này cũng là một trong những nhà sản xuất lớn về cao su và hạt điều, đồng thời có ngành du lịch đầy tiềm năng với hơn 100 điểm đến hấp dẫn.
Theo nhandan.vn
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