Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump cho biết, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên 78,09 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên 74,23 USD/thùng.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran sau vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Mỹ cũng thu hồi giấy phép cho phép bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên thị trường quốc tế trước thời hạn.

Để đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Đợt leo thang quân sự mới nhất giữa Mỹ và Iran đang có nguy cơ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên và đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới.

Theo nhandan.vn