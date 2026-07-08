Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã kết thúc”

{title}
{publish}
{head}
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AA/TTXVN phát
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Trump cho biết, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục.
Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên 78,09 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên 74,23 USD/thùng.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran sau vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Mỹ cũng thu hồi giấy phép cho phép bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên thị trường quốc tế trước thời hạn.
Để đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
Đợt leo thang quân sự mới nhất giữa Mỹ và Iran đang có nguy cơ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên và đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới.
Theo nhandan.vn
Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara công bố dự án hợp tác và mua sắm vũ khí trị giá hàng tỷ USD nhằm nâng cao năng lực quân sự và sản xuất quốc phòng.
Quốc hội Pháp bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu, bất chấp những chỉ trích về cách ứng phó với nắng nóng và biến đổi khí hậu.
Các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, đã nhất trí tiếp tục tăng hạn ngạch sản lượng dầu mỏ, nhằm bổ sung nguồn cung toàn...
Một quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết Tổng thống Trump cảm thấy cấp bách trong việc chấm dứt chiến tranh và sẽ trao đổi với Tổng thống Ukraine về cách thực...
Theo Al Arabiya, vòng đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran sẽ tập trung vào các vấn đề gồm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tài sản bị phong tỏa và hồ sơ hạt nhân của Tehran.
Hạ viện Thái Lan vừa thông qua trên nguyên tắc dự thảo ngân sách năm tài chính 2027 trị giá 3.788 tỷ baht (113,8 tỷ USD) theo đề xuất của chính phủ. Dư luận đánh giá việc “Đất...
Hội nghị toàn châu Phi lần thứ hai về Giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Bujumbura của Burundi, đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về...